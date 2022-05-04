青春有为，青春无悔。

第26届“中国青年五四奖章”评选3日揭晓。受到表彰的青年在乡村振兴、生态保护、社会服务等领域踔厉奋发、砥砺笃行，用执着诠释奉献，用青春书写梦想。

在江西省九江市武宁县东山村乡村振兴办公室，桌上一摞厚厚的笔记本格外醒目，这是九江学院派驻该村“85后”第一书记谭翊泉的驻村日记。

一页页、一行行，述说着谭翊泉扎根乡村、无悔奋斗的九年时光。自2013年投身脱贫攻坚战场，谭翊泉一腔热血、一心为民。

用“松树打桩”的办法，为村里修成一条4.8公里的沿湖路，继而争取资金修建道路12.8公里，结束了村里只有水路的历史；依托山水资源优势为村里蹚出一条“旅游+生态+产业”的发展新路；为使产业可持续，将村民的公德积分与银行信用分对接，首创“公德贷”，开拓了村民致富路……

“我们多跑一分、多做一分，村子的发展就多一分希望。”谭翊泉在日记里写下驻村的初心。九年来，他的身影穿梭于贫困户和村民家中，帮贫困户办证、销售农产品、报销医药费等，只要村民有需求，他就有回应。

2017年底，东山村脱贫摘帽。“要重点做好巩固拓展脱贫攻坚成果，同乡村振兴有效衔接，实现东山人的‘致富梦’。”谭翊泉选择留在乡村、服务基层，继续带领东山人过上更加幸福美好的生活。

“90后”女孩初雯雯现任新疆阿勒泰地区自然保护协会会长，被称为“野生河狸生命守护者”。在她和团队的努力下，国家一级重点保护动物蒙新河狸种群数量已达600只，较三年前增长19.8%。

两岁起，初雯雯被从事野生动物研究工作的父亲抱着参加野外工作，在美丽的阿尔泰山度过了整个童年。大学毕业后，她追随父亲的脚步，回到家乡成为一名自然保护工作者。

2019年，初雯雯发起为河狸种植灌木柳的公益项目“河狸食堂”，让超过100万名网友知道了中国也有河狸。他们捐出零食钱，为河狸宝宝们种下了40多万棵灌木柳苗。

为了吸纳当地牧民参与到自然保护工作中来，初雯雯团队沿着700多公里的乌伦古河流域走访每一家牧民，一路宣讲自然保护工作的意义，并发起“河狸守护者”公益项目。如今，190户牧民已全部通过野外工作技能培训，上岗成为自然保护公益巡护员。2021年，初雯雯团队在网友们和当地政府的支持下发起“河狸方舟”公益项目，在新疆富蕴县开建我国首个专业的河狸救助中心。

“很幸运，能生活在这样一个国家大力支持自然保护、青年人可以施展志向的伟大时代。我相信，这一份和谐就是这个世界该有的、最好的样子。”在昆明举办的联合国生物多样性大会上，初雯雯作为中国青年代表发言时说。

2001年出生的刘羲檬早早就扛起家庭的重担。母亲在她出生后，因严重的类风湿瘫痪在床。3岁开始学做饭、洗衣，照顾妈妈的生活起居，4岁时独自上幼儿园……“面对来往车辆和熙熙攘攘的行人，也曾害怕、彷徨和无助，但对家中妈妈的牵挂驱使我第一时间要回到家里。”刘羲檬回忆说。

由于经年累月照顾母亲，上小学起，刘羲檬已熟练掌握了按摩、拔罐、理发等各种生活技能。每天坚持给妈妈按摩，准时给妈妈翻身、盖被子等，盼着妈妈能够早日康复。

2019年，刘羲檬成功考入哈尔滨师范大学。“只有我才能照顾好妈妈。”她决定带着妈妈一起上大学，每天“出租屋-学校”两点一线的匆忙生活令她安心。在学校里，刘羲檬没有放慢奋斗的脚步，如今已成为一名光荣的共产党员。

“我和妈妈彼此支撑、彼此陪伴。生活就是从困难到美好，以后也会更美好。”刘羲檬在追梦的路上未曾停下，她的青春在磨砺中闪闪发光。

（新华社北京5月3日电 记者黄玥）

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