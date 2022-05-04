“我志愿加入中国共产主义青年团，共青团是一个先进的青年组织，是党的好帮手……”五四青年节前夕，在辽宁沈阳一家共青团博物馆里，翻开一页页泛黄的入团志愿书，像走进一个时光的长廊，记者感受着一代又一代中国青年燃烧的时代梦想，回望百年来青年人坚守的家国初心……

今年68岁的陆君祥是一名退休的党校教师，酷爱收藏的他经过多年收集，筹建了这家共青团博物馆，收藏有数千件共青团奖章、证书和入团志愿书等。玻璃展柜中，一个个熠熠生辉的奖章、奖牌，一份份发黄的入团志愿书、申请书，见证着中国共产主义青年团走过的百年历史征程。打开那一份份手写的志愿书，仿佛走进一个个炽热的青春之心，触摸到他们跃动的青春脉搏。

翻开一份填写于1949年9月、封面印有毛主席头像的入团志愿书，记者看到略显粗糙的土黄色的32开小册子上写着入团人的姓名：金光海，籍贯：旅大（今大连市）甘井子区大场村。

22岁、工人出身的金光海申请加入共青团。在“入团动机”一栏，他写道：“为劳动人民服务；为新民主主义—共产主义社会而奋斗到底。”在“家庭经济状况”一栏，写着：房子三间、土地七亩，家中有父母和两个弟弟、一个妹妹。父亲打鱼为生，不够生活。金光海在志愿书中表示：“要坚决在共产党领导下为人民服务，将革命进行到底。”

“从这份志愿书能看出，这是一个有志青年。他对新中国和社会主义、共产主义十分憧憬，我们能感受到青年人斗志昂扬的精神状态。”沈阳文物保护协会博物馆专业委员会主任崔俊国评价说。

四川万县（现重庆万州区）青年秦长英1965年4月30日填写的入团志愿书是一份16开的黑白表格，打开志愿书，里面夹有一封秦长英用蓝色圆珠笔写给组织的长信。

信中，秦长英介绍了自己的家庭情况：解放前，我的爷爷是个木匠，奶奶纺棉花，连（维持）一家大小的生活都很困难。父母种地主的地，受地主的剥削和压迫。我从小就帮妈妈做活、带小孩，直到10岁才到小学读书，我小学里担任过班长，入了少年先锋队，担任过中队委。1960年高小毕业了，考入万县初级卫校。

“我深刻地认识到一个人没有组织领导，干什么事情也干不好，我以前在学校和医院，过起生活觉得多么愉快，但是现在过起生活觉得是无头无尾。”“我认识到一个青年人应该入团，能认清敌我界限，站稳无产阶级立场，在团的领导下更好地为人民服务，为共产主义事业而奋斗到底。”

在志愿书中，秦长英热切地表达着对成为一名共青团员的期待，勾画着入团后的工作和生活。

“从字里行间可以读出这个女青年对组织的信赖和依靠，她有着服务人民、报效国家的热情和志愿。”崔俊国说。

20世纪70年代，辽宁营口熊岳印染厂中学的胡金艳在入团志愿书中这样写道：“如果组织上批准我（入团），我就要提高继续革命的觉悟，把入团作为继续革命的加油站……”

陆君祥与胡金艳一样也是在70年代入的团，看着这份红色封皮的志愿书，他回忆道：“那时候我们班不到50人，一个班也就4、5个人能入团，入团可是很大的荣耀啊！”

一代人有一代人的长征，一代人有一代人的担当。新时代的青年人，接过实现中华民族伟大复兴的接力棒，在新征程上奋力奔跑。

今年17岁的张芮嘉是沈阳市27中学的一名学生，2021年3月，他递交了自己的入团志愿书，志愿书封面上印有彩色的团徽，表格内还有电子邮箱、联系电话等个人联系方式。

在志愿书中，张芮嘉介绍了他作为志愿者在2021年沈阳市新冠肺炎疫情防控工作中，参与宣介防疫知识、共筑防疫战线的经历，并表达了自己渴望成为一名共青团员的心愿：“我要努力做一名合格的共青团员，为建设伟大祖国、实现中国梦贡献自己的力量。”

东北大学测绘工程专业2019级本科生王崴说：“和过去的青年人相比，我们有幸生活在新时代，国家的发展日新月异，也为我们提供了更好的逐梦平台。时代不同，但青年人的初心是一样的，那就是：以青春之我，建设青春之中国，尽自己所能为党和国家贡献青春力量。”

共青团辽宁省委副书记张鹏说：“一代代青年人始终高举团旗跟党走，传承红色基因、赓续红色血脉，发挥生力军和突击队作用。新时代，共青团高举党的伟大旗帜，引领青年以青春之我、奋斗之我为民族复兴大业添砖加瓦，也为青年人更好地成长成才提供更多、更广的舞台。”

（新华社沈阳5月3日电 记者孙仁斌、王莹、崔师豪）

(责编：郝孟佳、何淼)