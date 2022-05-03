本报记者

一

时代造就青年，盛世成就青年。

今年五四青年节即将到来之际，习近平总书记来到中国人民大学考察调研，希望全国广大青年牢记党的教诲，立志民族复兴，不负韶华，不负时代，不负人民，在青春的赛道上奋力奔跑，争取跑出当代青年的最好成绩！

2020年，新冠肺炎疫情暴发，广大医护人员从全国各地赶赴湖北，支援武汉。在这些最美逆行者中，有近一半是90后、00后的青年。他们刚走出校园，便披上“战袍”，毅然走向抗疫战场。

2022年，运动健儿驰骋冬奥会赛场：苏翊鸣、谷爱凌、高亭宇、任子威……青年运动员不断刷新着中国乃至世界的比赛纪录。

新时代，是追梦者的时代，更是广大青年成就梦想的时代。新时代的中国青年，自信昂扬，努力拼搏，踔厉奋发，勇毅前进。中国青年的精神风貌、时代风采，全世界为之瞩目。

习近平总书记为新时代中国青年喝彩：“青年一代不怕苦、不畏难、不惧牺牲，用臂膀扛起如山的责任，展现出青春激昂的风采，展现出中华民族的希望！让我们一起为他们点赞！”

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央高度重视青年、热情关怀青年、充分信任青年，对青年工作倾注了大量的心血，推动我国青年发展事业实现全方位进步、取得历史性成就。

在中国共产主义青年团成立100周年之际，今年4月21日，国务院新闻办公室发布《新时代的中国青年》白皮书。这是新中国历史上第一部专门关于青年的白皮书，刻画了当代青年的状况，刻画了新时代青年发展取得的成就。广大青年备受鼓舞、倍感自豪！

面对时代召唤，面对党和人民的期盼，新时代中国青年必将以永不懈怠的精神状态、永不停滞的前进姿态，在接续奋斗中将中华民族伟大复兴的中国梦变为现实。

二

“人生的扣子从一开始就要扣好。”

总书记的谆谆教诲，感动了无数中国青年，也影响了无数中国青年。

2014年5月4日，在北京大学师生座谈会上，习近平总书记用这个生动比喻，勉励青年要养成正确的价值观。“我为什么要对青年讲讲社会主义核心价值观这个问题？是因为青年的价值取向决定了未来整个社会的价值取向，而青年又处在价值观形成和确立的时期，抓好这一时期的价值观养成十分重要。这就像穿衣服扣扣子一样，如果第一粒扣子扣错了，剩余的扣子都会扣错。”

中国青年主动“扣好人生第一粒扣子”，从英雄模范和时代楷模身上感受精神风范。

每年清明时节，在浙江杭州东北郊的安贤陵园里，王伟烈士的铜像前，都会摆满鲜花。这几年，鲜花旁边，还多了国产航母、歼-20战机的模型……众多青年人来到他的雕像前，献花、静默、肃立、缅怀。

中国青年，用这种方式铭记英雄。

对广大青年，习近平总书记强调，理想指引人生方向，信念决定事业成败。

中国青年应该树立怎样的理想信念？

习近平总书记说，中国梦是全国各族人民的共同理想，也是青年一代应该牢固树立的远大理想。中国特色社会主义是我们党带领人民历经千辛万苦找到的实现中国梦的正确道路，也是广大青年应该牢固确立的人生信念。

理想信念的传承，有跨越时空的力量。

“只有荒凉的沙漠，没有荒凉的人生。”2000年，河北保定学院的15名毕业生毅然放弃多家用人单位的录用及继续深造的机会，选择到新疆且末县中学任教并落户当地。他们带动了一批又一批有志青年，截至目前，已经有两百余名河北保定学院的毕业生，来到新疆、西藏、贵州、重庆、四川等地的基层工作，在塔克拉玛干沙漠深处、在雪域高原之上、在渝西的莽莽大山里、在贵州偏远的村庄中，让青春之花绽放在祖国最需要的地方。

历史和现实都告诉我们，青年一代有理想、有担当，国家就有前途，民族就有希望，实现我们的发展目标就有源源不断的强大力量。

2020年有关调查显示，绝大多数青年对中国特色社会主义道路由衷认同，对实现中华民族伟大复兴充满信心。用习近平新时代中国特色社会主义思想武装起来的中国青年，深切感受到“中国速度”“中国奇迹”“中国之治”，做中国人的志气、骨气、底气进一步增强，为实现中华民族伟大复兴中国梦团结奋斗的思想基础更加牢固。

理想信念，是引领新时代中国青年的指路明灯！

三

一句“清澈的爱、只为中国”，让无数人泪眼模糊。

18岁的年轻战士陈祥榕生前写下这句话，他用生命践行了自己的誓言。

2021年2月，4名解放军官兵在边境牺牲全过程首次披露，人们第一次知道了他们捍卫国家主权和领土完整的故事，也记住了他们的名字——陈红军、陈祥榕、肖思远、王焯冉。

班长孙涛记得，他曾经问过陈祥榕：“你一个00后的新兵，口号怎么这么‘大’？”

“班长，这跟年龄没关系，我就是这么想的，也会这么做的。”陈祥榕坚定地回答。

爱国，是人世间最深层、最持久的情感，是一个人立德之源、立功之本。在中华民族几千年绵延发展的历史长河中，爱国主义始终是激昂的主旋律，始终是激励我国各族人民自强不息的强大力量。对新时代中国青年来说，热爱祖国是立身之本、成才之基。

孙中山先生说，做人最大的事情，“就是要知道怎么样爱国”。习近平总书记多次引用这句话，激励海内外中华儿女为实现中华民族伟大复兴而团结奋斗。

“请党放心，强国有我！”

2021年7月1日，在天安门广场上举行的庆祝中国共产党成立100周年大会上，来自青少年的铿锵表白无疑是最亮眼的风景之一。由1068名共青团员和少先队员代表组成的献词方阵发出的铮铮誓言，让镜头前无数人心潮澎湃、情感共鸣。

广大中国青年，没有将爱国停留在口号上，而是把自己的理想同祖国的前途、把自己的人生同民族的命运紧密联系在一起，扎根人民，奉献国家。

岁月不居，时节如流。中国青年所加入的，是一场伟大的接力奋斗。

“中国梦是我们的，更是你们青年一代的。中华民族伟大复兴终将在广大青年的接力奋斗中变为现实。”2013年五四青年节，习近平总书记在同各界优秀青年代表座谈时深情地说。

在中国共产党领导下，一百多年来，中国青年始终努力挑起国家和民族赋予的重担。不同的是时代赋予一代又一代青年不同的责任，相同的是一代又一代青年永恒不变的爱国情怀。在新时代，这样的青年团队越来越多——一批具有国际竞争力的青年科技人才脱颖而出，在“天宫”“蛟龙”“天眼”“悟空”“墨子”“天问”“嫦娥”等重大科技攻关任务中担重任、挑大梁，北斗卫星团队核心人员平均年龄36岁，量子科学团队平均年龄35岁，中国天眼FAST研发团队平均年龄30岁，“嫦娥团队”“神舟团队”平均年龄33岁……

“我相信，当代中国青年一定能够担当起党和人民赋予的历史重任，在激扬青春、开拓人生、奉献社会的进程中书写无愧于时代的壮丽篇章！”习近平总书记这样勉励广大青年。

爱国，是激励新时代中国青年奋进图强的不竭动力！

四

2021年全国两会上，习近平总书记一席话，引起了几代人共鸣。“70后、80后、90后、00后，他们走出去看世界之前，中国已经可以平视这个世界了……”

在2021年举行的东京奥运会上，中国青年不但打破了诸多纪录，还展现出阳光、自信而真诚的形象。乒乓球女单金牌得主陈梦主动邀请日本运动员伊藤美诚一起登上最高领奖台合影；羽毛球女单选手何冰娇为对手因伤退赛而难过落泪，“如果可以的话，我想好好跟她拼完这场球”；汪顺在夺得男子200米个人混合泳金牌之后，向连续参加5届奥运会的匈牙利泳坛老将鞠躬致敬……

在北京冬奥、冬残奥赛场上，另一组中国青年也引起了世界关注——大约2万名青年志愿者服务赛会。他们以强烈的奉献精神和优秀表现，赢得了国际奥委会和各国运动员高度赞扬。“我一次次回看那段视频，每次都看哭了，因为那一幕太可爱了。”18岁的美国女子单板滑雪运动员特莎·莫德用短视频记录了这一幕——冬奥会开幕式入场式上，一位身穿粉色上衣的志愿者热情地挥手对她说“Welcome to China（欢迎来中国）”。

一组数字，见证着中国青年“走出去”的路越来越宽。1978年，中国选派出国留学人员仅800余名；2019年，超过70万人出国深造，40多年来各类出国留学人员累计超过650万人。

另一组数字，则见证了“走出去”的中国青年心系祖国。1978年回国留学人员仅248人，2019年超过58万人学成回国，40多年来回国留学人员累计达420余万人。

国际舞台上，活跃着中国青年的身影。他们讲述中国故事、参与全球青年事务治理，与世界各国青年走得越来越近、友谊越来越深。从电影到游戏，从文学到体育，中外青年相互交流、彼此欣赏，在教育、科学、文化、艺术、体育、媒体等诸多领域，为全人类贡献着让人惊喜的合作成果。

“世界这么大，我想去看看。”这些年，“走出去”成为中国青年看世界的方式，2019年国内居民出境达1.7亿人次，中国青年认识世界的渠道更加多元、国际视野不断拓展。

青年，是国家的未来；青年，更是世界的未来。

习近平总书记鼓励新时代中国青年，要有家国情怀，也要有人类关怀，发扬中华文化崇尚的四海一家、天下为公精神，为实现中华民族伟大复兴而奋斗，为推动共建“一带一路”、推动构建人类命运共同体而努力。

中国青年就是这么做的。在“中国青年全球伙伴行动”框架下，中国与100多个国际组织及外国政府青年机构、政党和非政府青年组织建立交流合作关系。中国青年更加主动地加入国际组织、参加国际会议、参与全球治理，树立了更加亮丽的国际形象。

比如，中国已经是联合国安理会常任理事国中派遣维和人员最多的国家，这其中绝大多数是青年，他们奋斗在地球上最为艰苦、动荡的角落，为世界和平事业作出了不可磨灭的贡献。

新时代的中国青年，与中国一同走向世界！

开放，是看待、看懂新时代中国青年的认知视角！

五

进入新时代，青年一代总能够在祖国和人民需要的时候挺身而出，自觉扛起责任，无私奉献，无畏向前，彰显青年一代应有的闯劲、锐气和担当。

无论是西气东输、西电东送、南水北调、东数西算等战略工程现场，还是港珠澳大桥、北京大兴国际机场、“华龙一号”核电机组等标志性项目工地；无论在脱贫攻坚战一线，还是在抗击新冠肺炎疫情一线……神州大地上，到处都是青年人奋斗的身影。

习近平总书记多次引用过1939年5月毛泽东同志在延安庆贺模范青年大会上说的一段话：“中国的青年运动有很好的革命传统，这个传统就是‘永久奋斗’。我们共产党是继承这个传统的，现在传下来了，以后更要继续传下去。”正是“永久奋斗”，让中国青年力量磅礴、生生不息。

中国青年拒绝“躺平”，绝不“佛系”。尽管面临不同的工作、学习和生活压力，面临人生中诸多重大抉择，但中国青年的主流，依然坚信要靠奋斗来获取人生的成功和国家的美好明天。

面对时代召唤，广大青年初生牛犊不怕虎、越是艰险越向前。正如鲁迅先生所说，青年“所多的是生力，遇见深林，可以辟成平地的，遇见旷野，可以栽种树木的，遇见沙漠，可以开掘井泉的”。

展望未来，中国青年一代必将大有可为，也必将大有作为。“长江后浪推前浪”，是历史规律。“一代更比一代强”，是青春责任。

今天的中国青年，处在怎样的历史方位，又将以怎样的自觉回答中国之问、世界之问、人民之问、时代之问？

在纪念五四运动100周年大会上，习近平总书记曾专门讲过：“今天，新时代中国青年处在中华民族发展的最好时期，既面临着难得的建功立业的人生际遇，也面临着‘天将降大任于斯人’的时代使命。”

展望未来，一代人有一代人的长征，一代人有一代人的担当。

“我们有决心为青年跑出一个好成绩，也期待现在的青年一代将来跑出更好的成绩。”“中国梦是历史的、现实的，也是未来的；是我们这一代的，更是青年一代的。中华民族伟大复兴的中国梦终将在一代代青年的接力奋斗中变为现实。”习近平总书记对青年一代有着殷切期望。

一次越洋书信往来，勾起一段温暖的回忆。

1957年，毛泽东同志在莫斯科大学接见中国留学生时，发表了“希望寄托在你们身上”的著名讲话。2017年，莫斯科大学的中国留学生给习近平总书记写信，汇报了结合毛主席当年讲话学习党的十九大精神的体会，表达了追求进步、报国为民的决心。

“60年前，毛主席在你们学校接见中国留学生时曾深情地说，青年人‘好像早晨八九点钟的太阳，希望寄托在你们身上’。”习近平总书记在回信中强调：“青年一代有理想、有本领、有担当，国家就有前途，民族就有希望。实现中华民族伟大复兴的中国梦，离不开一代代青年的接力奋斗。”

未来属于青年，希望寄予青年——

中国青年，让我们一起向未来，在青春的赛道上奋力奔跑，跑出最好的成绩！

(责编：孙竞、熊旭)