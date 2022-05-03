杨子强

青年是整个社会最积极、最有生气的力量，青年兴则国家兴，青年强则国家强。

“广大青年要做社会主义核心价值观的坚定信仰者、积极传播者、模范践行者，向英雄学习、向前辈学习、向榜样学习，争做堪当民族复兴重任的时代新人，在实现中华民族伟大复兴的时代洪流中踔厉奋发、勇毅前进。”在五四青年节即将到来之际，习近平总书记来到中国人民大学考察调研，勉励同学们坚定中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信，在全面建设社会主义现代化国家新征程中勇当开路先锋、争当事业闯将。

时间之河川流不息，每一代青年都有自己的际遇和机缘，都要在自己所处的时代条件下谋划人生、创造历史。回望过往的奋斗路，从高擎火炬、开天辟地，到浴血奋战、百折不挠，从自力更生、发愤图强，到解放思想、锐意进取，再到自信自强、守正创新……一代代中国青年在中国共产党的旗帜下，满怀对祖国对人民的赤子之心，把青春奋斗融入党和人民事业，谱写了一曲又一曲壮丽的青春之歌。历史和实践充分表明，中国青年始终是实现中华民族伟大复兴的先锋力量。

一代人有一代人的长征，一代人有一代人的担当。当前，世界百年未有之大变局加速演进，中华民族伟大复兴进入关键时期。难走的路是上坡路，难开的船是顶风船。广大青年深深懂得：中华民族伟大复兴，绝不是轻轻松松、敲锣打鼓就能实现的；我们面临的各种斗争不是短期的而是长期的，至少要伴随我们实现第二个百年奋斗目标全过程。时代呼唤担当，新时代中国青年当肩负时代赋予的重任，勇挑重担、奋勇争先，在担当中历练，在尽责中成长，不断跨越新的“雪山”“草地”、攻克新的“娄山关”“腊子口”，在新的伟大征程上勇当开路先锋、争当事业闯将，让青春在创新创造中闪光。

青年向上，国家向前。广大青年应以实现中华民族伟大复兴为己任，立志为党分忧、为国尽责、为民奉献，发扬历史主动精神，勇于担苦、担难、担重、担险，在机遇面前主动出击，在困难面前迎难而上，在风险面前积极应对，用行动诠释“请党放心、强国有我”；心怀“国之大者”，不断增强做中国人的志气、骨气、底气，用脚步丈量祖国大地，用眼睛发现中国精神，用耳朵倾听人民呼声，用内心感应时代脉搏，把对祖国血浓于水、与人民同呼吸共命运的情感贯穿学业全过程、融汇在事业追求中。做起而行之的行动者，当攻坚克难的奋斗者，在摸爬滚打中增长才干，在艰苦历练中积累经验，积极投身新时代中国特色社会主义伟大实践，才能以过硬本领不负重托、不辱使命。

不久前，国务院新闻办公室发布《新时代的中国青年》白皮书，全面展现了新时代中国青年努力拼搏、奋勇争先的精神风貌。奋进新征程、建功新时代，青年一代必将大有可为，也必将大有作为，在火热的青春中放飞人生梦想、成就事业华章。

《 人民日报 》（ 2022年05月03日 04 版）

(责编：孙竞、熊旭)