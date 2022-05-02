朋友说我面色红润，没有皱纹，皮肤看起来光滑紧致。您猜猜我几岁了？

今天，我要告诉大家，我“保鲜”的秘诀。

跑步、游泳，是我每天的必修课。我需要一个健康的体魄，才能跑赢小偷，与小偷过招；才能与大海“抢人”；才能献出合格且质优的血液……

大家给我取了一个很有意思的称号——“全能志愿者”。志愿者于我而言，有着一种特殊的感情。

小时候，我痴迷武术，喜欢看武侠小说，幻想着有一天也能行侠仗义。那时候，一有钱，我就去找武术老师学本领。练过天津的“燕青拳”，打过河南陈家沟的太极拳，还在老家拜师练散打。

2005年，我从小山村来到厦门。“往来无粗人，谈吐皆文明”，这是厦门给我的第一印象。这里的志愿服务又唤醒了我的武侠情怀——新时代的行侠仗义非志愿者莫属。

有一次，我赶去为一名出车祸的送水工献血。送水工的父亲泪流满面致谢的场景，让我至今无法忘怀。我感动他们，他们更打动我。从那以后，我开始每月定期献血。25年来，我无偿献血161次，给500多位需求者提供了生命保障。

我的志愿服务时间累计超过一万小时，是中国首届优秀五星级志愿者。我女儿、儿子、老婆都是四星。每个周末，我们全家总动员，在厦门中山路为游客提供各种服务。这种“拖家带口”的亲子义工模式，受到不少家庭热捧。穿上红马甲，我们成了中山路上最靓的风景。

中山路志愿服务点是厦门思明区城市义工协会的一个“孩子”。我担任会长以来，已组建16支专业志愿服务队，设立35个志愿服务点，打造一年365天、天天都有志愿服务的岗位。

做志愿服务，我快乐、我健康、我年轻。

48岁的我起誓：把志愿服务做到底，让青春永驻！

（记者马跃华采访整理）

(责编：李依环、熊旭)