人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>教育

在奉献中收获快乐与健康

讲述人：福建厦门思明区城市义工协会会长王忠武

2022年05月02日08:57 | 来源：光明日报
小字号

朋友说我面色红润，没有皱纹，皮肤看起来光滑紧致。您猜猜我几岁了？

今天，我要告诉大家，我“保鲜”的秘诀。

跑步、游泳，是我每天的必修课。我需要一个健康的体魄，才能跑赢小偷，与小偷过招；才能与大海“抢人”；才能献出合格且质优的血液……

大家给我取了一个很有意思的称号——“全能志愿者”。志愿者于我而言，有着一种特殊的感情。

小时候，我痴迷武术，喜欢看武侠小说，幻想着有一天也能行侠仗义。那时候，一有钱，我就去找武术老师学本领。练过天津的“燕青拳”，打过河南陈家沟的太极拳，还在老家拜师练散打。

2005年，我从小山村来到厦门。“往来无粗人，谈吐皆文明”，这是厦门给我的第一印象。这里的志愿服务又唤醒了我的武侠情怀——新时代的行侠仗义非志愿者莫属。

有一次，我赶去为一名出车祸的送水工献血。送水工的父亲泪流满面致谢的场景，让我至今无法忘怀。我感动他们，他们更打动我。从那以后，我开始每月定期献血。25年来，我无偿献血161次，给500多位需求者提供了生命保障。

我的志愿服务时间累计超过一万小时，是中国首届优秀五星级志愿者。我女儿、儿子、老婆都是四星。每个周末，我们全家总动员，在厦门中山路为游客提供各种服务。这种“拖家带口”的亲子义工模式，受到不少家庭热捧。穿上红马甲，我们成了中山路上最靓的风景。

中山路志愿服务点是厦门思明区城市义工协会的一个“孩子”。我担任会长以来，已组建16支专业志愿服务队，设立35个志愿服务点，打造一年365天、天天都有志愿服务的岗位。

做志愿服务，我快乐、我健康、我年轻。

48岁的我起誓：把志愿服务做到底，让青春永驻！

（记者马跃华采访整理）

(责编：李依环、熊旭)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部