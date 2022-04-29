本报记者 张丹华

数据来源：教育部

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近年来，陕西省延安市多措并举办教育：促进公平发展、改善办学条件、扎实推进“双减”……一项项措施的落地实施，力求交出一份满意的教育答卷，让革命老区的孩子“学有所教”。

2015年2月14日，习近平总书记来到陕西延安市杨家岭福州希望小学，看望教职工。习近平总书记强调，教育很重要，革命老区、贫困地区抓发展在根上还是要把教育抓好，不要让孩子输在起跑线上。要重视教育，重视基础教育尤其是老区的基础教育，财政资金要向这方面倾斜。

多年来，在政府和社会各界的支持下，学校的办学条件不断改善、硬件软件设施不断丰富，让更多学生享受到优质的教育资源。

完善硬件设施

学生幸福成长

7年过去了，如今的杨家岭福州希望小学变化不小。

“天空划过一道亮色，给你的世界作一曲动听的欢歌，这里是杨家岭福州希望小学阳光直播室。”美丽的校园上空传出清脆稚嫩的声音。“我是六年级的播音员樊灵慧……”走进如今的杨家岭福州希望小学，四层崭新的教学楼映入眼帘，楼前一大片绿茵茵的草坪上，足球门、篮球架、乒乓球台错落有致。书法室、舞蹈室、合唱室等18间文化活动教室，点燃了同学们热爱生活、追求梦想的火种。

“校园每年都变得更漂亮，在这里学习让我感受到了无微不至的关爱和照顾，心里充满温暖。”樊灵慧说。

2015年，延安市各级政府投入600多万元，将学校的教学楼扩建到四层，硬件设备更加齐全。为了解决在外务工家庭的孩子吃饭问题，让孩子感受到家庭般的温暖，学校还专门开设了厨房，为孩子们提供营养午餐。“中午一荤一素两个菜，米饭、面条、包子、饺子每天不重样，可好吃了。”樊灵慧说，同学们中午一起在学校吃饭，吃得好、吃得香，饭后还有时间午休，下午上课精神好。

走进教室，从投影仪到多媒体设备，再到电子白板应有尽有，老师们上课的方式也更加丰富。“通过电子白板可以查资料，随时找到需要的教学辅助图形，便于同学理解教学内容，提升教学质量。”学校教师周荣说。

事实上，这样的变化不仅发生在杨家岭福州希望小学，也发生在革命老区的每一个角落。“‘十三五’期间，延安市累计投入85亿元，新建、改扩建中小学幼儿园480所，新增学位9.1万个。”延安市教育局基础教育科科长冯付军介绍。

办学条件提升

孩子乐在其中

每周三是杨家岭福州希望小学最热闹的日子。

这一天，腰鼓、剪纸、民歌、足球、口风琴等16项丰富多彩的社团活动齐亮相，孩子们争相表演，校园里一片欢声笑语。“现在，学校开设的各类社团，尽力满足学生们课外兴趣需求，让孩子在幸福快乐中成长。”学校教师冯海燕说。

“参加社团活动帮助我开阔了视野，提高了艺术素养，还让我学到更多技能。不仅如此，我还是一名‘小小讲解员’呢。”六年级同学冯紫一骄傲地说，学校组建了“小小讲解员”义务宣讲团，她和同学们利用节假日和周末在杨家岭革命旧址、枣园革命旧址、宝塔山等地做义务讲解员，为游客讲述延安红色故事。

“当讲解员让我深刻理解了什么是延安精神。”参与多次讲解后，腼腆的冯紫一变得开朗起来，“身边学习环境的不断改善，让我体会到了全社会对我们青少年的呵护。”

2020年，延安市、区两级政府对学校进行改扩建，新建综合楼1栋，现已投入使用，并配备了舞蹈室、美术室、科学实验室、图书阅览室、体育器材室、心理咨询室、报告厅等功能室。每个功能室都配置了先进的教学设备。

学校教务主任折彩云介绍，近年来，杨家岭福州希望小学先后与福州、南京、广州等地学校开展教师培训、交流学习、课堂示范等活动，还借助互联网，与一些学校开展实时教学，让同学们接触到更多学校精彩的授课内容。

2015年，贾一敏还是个二年级的学生，如今她早已小学毕业，被新区第一中学录取。“在学校期间，我们经常有机会去其他城市参加冬令营、夏令营活动，和当地的小朋友一起互动学习，增长见识。”她说，现在母校发展得越来越好，虽然已经毕业，但她还是会经常想念。“每次想起母校都感觉特别温暖！”

“我们向同行学习，好让这里的孩子，能和其他学校的孩子一样，享受到更好的教育资源。”冯海燕说。

一分耕耘换来一分收获。7年来，杨家岭福州希望小学先后获得了“陕西省文明校园”“全国五星级红军小学”“延安市文明校园”等荣誉，不断努力为孩子创造良好的学习环境。

认真落实“双减”

开展课后服务

满足人民群众对优质教育的需求，让学生们“学有所教”，交一份满意的教育答卷，是延安市教育工作的重中之重。

“十三五”以来，延安市努力推进学前教育普惠优质发展，创建省级示范幼儿园45所、省级示范高中5所、省级特殊教育示范学校2所，普惠性幼儿园占比90%以上。深化招生入学制度改革，实现“免试就近入学”全覆盖。教育普及程度显著提高，全市学前三年毛入园率96.65%，九年义务教育巩固率98%，高中阶段教育毛入学率97％。全市整体通过“国家义务教育发展基本均衡县（区）”评估认定和“双高双普”评估验收，市教育局被省政府评为“陕西省义务教育基本均衡发展先进集体”。

“双减”政策正式落地后，延安市把“双减”工作作为重大民生工程，研究部署全市“双减”工作，让家长放心、安心。《延安市中小学生课后服务工作实施方案》和《关于市直中小学课后服务收费有关事项的通知》，明确县（市、区）教育行政部门管理责任和学校主体责任，大力推行课后服务“5+2”模式，全面落实课后服务“两个全覆盖”。

“我们学校实行‘5+2’课后服务模式，即学校每周5天全部开展课后服务、每天课后服务两小时，申请参与课后服务的学生比例达到了100%。”杨家岭福州希望小学校长高梅说。

在黄陵县桥山小学，学校将课后服务覆盖到一至六年级，不同年级执行不同的服务项目，包括巩固练习、辅导作业、开展兴趣班等，时间上方便了广大上班族接送孩子，也能让学生在校完成作业。

“孩子在学校参加兴趣班，回到家作业也做完了，可以有更多的时间去做其他事情，比如做一些力所能及的家务或者看一些课外书籍等。”学生家长宋敏蓉说，“课后服务模式让很多像我这样因上班不能按时接送孩子的家长舒了一口气，这样的政策很贴心！”

截至2021年底，延安市义务教育学校全部开展了课后服务，共有23万名学生、1.3万名教师参与，学生参与率92.9%、教师参与率83.3%。

“全市教育系统贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述和在陕西考察重要讲话精神，落实新发展理念，促进教育公平发展；改善办学条件，促进教育均衡发展；强力推进‘双减’，促进教育高质量发展；让革命老区的孩子‘学有所教’。”冯付军说。

制图：汪哲平

《 人民日报 》（ 2022年04月29日 14 版）

(责编：孙竞、熊旭)