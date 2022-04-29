本报记者 郝迎灿

“教练妈妈，你看我滑得怎么样？”14岁的女孩“小苹果”跑了过来。张杰捧住她的脸蛋称赞道：“滑得真好，小苹果真棒！”

今年50岁的张杰，是黑龙江七台河市走出去的第一个短道速滑世界冠军，2014年，她回到家乡组建了一支特奥速滑队。多年来，张杰培养出3名特奥冠军，用爱与陪伴为孩子们打开了人生的一扇窗。

“让残障孩子也能享受到运动的乐趣”

“一黑一白”，赋予七台河独特的底蕴。黑是煤炭。自1958年以来，七台河累计生产优质煤炭6亿吨。白是冰雪。从上世纪70年代组建第一支专业滑冰队至今，七台河已培养出张杰、杨扬、王濛等10名冬奥冠军和世界冠军，摘取177枚世界级金牌。

2013年，北京携手张家口申办2022年冬奥会。正在上海运营冰上运动基地的张杰和丈夫董延海，在七台河市体育局的邀请下回到家乡。董延海把短道速滑引入校园，张杰则负责组建特奥速滑队，队员从七台河市特殊教育学校中挑选。得知这一消息，七台河市特殊教育学校校长白兆祥高兴之余也不无担心：“让残障孩子也能享受到运动的乐趣，学校全力支持。但有的孩子走路都不稳，滑冰能行吗？”

2013年10月21日，特奥速滑队正式成立。唐氏综合征、自闭症、听觉障碍……首批26名队员，是26个特别的孩子。

“关键是事无巨细的陪伴和爱心”

“关键是事无巨细的陪伴和爱心。”张杰从最基本的生活技能教导孩子们，逐步过渡到滑冰训练。

单是教孩子们给冰刀鞋系鞋带，就用了3个月。“小豆包”总是找不准鞋眼，张杰就形象地举例说：“小白兔呀一蹦一跳，过了好多个门儿（鞋眼），终于回家了，它多高兴啊。”

为了和孩子们拉近距离，张杰训练前总要精心准备一番，有时扮各种小动物，有时唱儿歌。时间一长，孩子们这个摸摸她的手，那个拉拉她的衣角，越来越爱笑了。

“我们每一天训练、生活，都有许多有趣可爱的小故事发生，记录下来不仅是美好的回忆，还有爱和关怀。”这是张杰《追梦日记》的序言。张杰7年多里写了10多本日记：“韩宝贝”开始只会单腿蹬冰，现在能以标准姿势滑行；“小豆包”从敏感变得坚强，能够清晰表达想法……2016年4月，一堂训练课结束，“大宝”突然扑了过来说：“教练妈妈，你真漂亮。”此后，其他孩子也跟着这么叫。

2017年，张杰带领3名小队员前往奥地利参加第十一届世界冬季特奥会，斩获4金2银。团队又在2019年第十五届世界夏季特奥会的速度轮滑项目中获得3枚金牌。载誉而归，张杰说：“金牌不重要，只要孩子们收获快乐就好。”

“冰雪人才‘金字塔’的底盘越来越大”

“滑冰是孩子们认识自己潜能的一扇窗，希望他们能通过这扇窗融入社会，实现自我价值。”平日里，张杰给孩子们讲小草绿树、阳光雨露，周末陪孩子们到公园唱歌做游戏……

今年已经18岁的“大宝”，有天回到家对妈妈说：“妈，我长大了，我给你买菜做饭，孝敬妈妈到老，不，我不许你老。”

七台河市目前有在训运动员500余名，教练员20余名，短道速滑项目后备人才储备充裕。“我们定期为短道速滑特色学校提供冰刀、头盔等，每年有近6万名学生参与冰雪运动，冰雪人才‘金字塔’的底盘越来越大。”七台河市体育局副局长王猛说。

2017年，七台河职业学院成立冰上运动学院，张杰任院长。2019年，七台河职业学院短道速滑训练中心成立。“短道速滑训练中心的孩子平时在校正常学习，每周进行6次冰上训练，开启体教融合新模式。”张杰说，3年间，训练中心队员已在省级以上赛事中取得金牌86枚，3名队员进入省青年队。

今年3月底，北京冬奥会金牌获得者范可新回家乡时，与特奥队的孩子们来了场友谊赛，范可新故意落后了一点。孩子们开心极了：呀，世界冠军也不是遥不可及！

《 人民日报 》（ 2022年04月29日 11 版）

(责编：孙竞、熊旭)