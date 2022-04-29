本报评论部

一代人有一代人的长征，一代人有一代人的担当。今天，我们的生活条件好了，但奋斗精神一点都不能少，中国青年永久奋斗的好传统一点都不能丢

那些在劈波斩浪中开拓前进的青春担当，那些在披荆斩棘中开辟天地的青春奋斗，那些在攻坚克难中创造业绩的青春奉献，终将成为人生的宝贵财富，汇成时代的无限精彩

这是挺身而出的青春担当。“抗疫有我，必胜有我”“疫情不去，我们不退”“我就想当一颗螺丝钉，哪里需要就往哪里钻”……上海本轮疫情发生以来，许多青年主动请缨、义无反顾，或是奋战在救治患者的第一线，或是坚守在社区防控的最前沿，或是奔忙在物资配送的“最后一百米”。他们以奋斗和奉献贡献着青春力量，用担当和尽责展现了新时代青年的青春风采。

人生因奋斗而精彩，青春因拼搏而亮丽。习近平总书记强调：“广大青年要培养奋斗精神，做到理想坚定，信念执着，不怕困难，勇于开拓，顽强拼搏，永不气馁。”奋斗是青春最亮丽的底色。民族复兴的使命要靠奋斗来实现，人生理想的风帆要靠奋斗来扬起。每个青年都应该保持初生牛犊不怕虎、越是艰险越向前的刚健勇毅，勇立时代潮头，争做时代先锋，坚持艰苦奋斗，不贪图安逸，不惧怕困难，不怨天尤人，依靠勤劳和汗水开辟人生和事业前程。

一代人有一代人的长征，一代人有一代人的担当。1939年5月，毛泽东同志在延安庆贺模范青年大会上发表讲话，标题就是“永久奋斗”。他说：“什么是模范青年？就是要有永久奋斗这一条。”今天，我们的生活条件好了，但奋斗精神一点都不能少，中国青年永久奋斗的好传统一点都不能丢。在实现中华民族伟大复兴的道路上，必然会有艰巨繁重的任务，必然会有艰难险阻甚至惊涛骇浪，特别需要我们发扬艰苦奋斗精神。无奋斗，不青春。幸福都是奋斗出来的，奋斗本身就是一种幸福。为实现中华民族伟大复兴的中国梦而奋斗，是我们人生难得的际遇。每个青年都应该珍惜这个伟大时代，做新时代的奋斗者。

奋斗的道路不会一帆风顺，往往荆棘丛生、充满坎坷。强者，总是从挫折中不断奋起、永不气馁。苏炳添曾一度被腰伤和骨裂困扰，但最终以顽强意志走出低谷，成为第一个站上奥运会男子百米决赛跑道的中国运动员；江梦南半岁时因药物导致失聪，却怀揣“知命不惧，日日自新”的信念，凭借顽强毅力和不懈努力，顺利完成本科和硕士研究生学业，并如愿被清华大学录取；安徽砀山县的李娟，常年卧病在床，可她没有向命运低头，用嘴咬着触控笔做电商，带动乡亲们脱贫致富……顺境不骄、逆境不馁，那些在劈波斩浪中开拓前进的青春担当，那些在披荆斩棘中开辟天地的青春奋斗，那些在攻坚克难中创造业绩的青春奉献，终将成为人生的宝贵财富，汇成时代的无限精彩。坚定百折不挠的进取意志，保持乐观向上的精神状态，变挫折为动力，用从挫折中吸取的教训启迪人生，才能使人生实现升华和超越。

每一项事业，不论大小，都是靠脚踏实地、一点一滴干出来的。奋斗不只是响亮的口号，而是要在做好每一件小事、完成每一项任务、履行每一项职责中见精神。每个岗位都是成就人生的舞台，每个个体都能书写不凡的青春华章。在工厂车间一线，青年工人苦练本领、精益求精，拧好每个螺丝、焊好每个接头，争当“青年岗位能手”，让“中国制造”走向世界；在田间地头，青年农民寒耕暑耘、精耕细作，用科学技术为粮食增产、为土地增效，让中国碗装满中国粮；在城市的大街小巷，快递小哥、外卖骑手风里来雨里去，为千家万户带来便捷……任何事，必作于细，也必成于实。脚踏实地、艰苦奋斗，每一滴汗水都将成为中国故事的青春注脚，每一项成就都将会是共和国大厦的坚实支撑。

梦在前方，路在脚下。自胜者强，自强者胜。“只有认真活一次，奉献精彩的人生演出，才对得住这一生。”曾因博士毕业论文致谢部分在网上引发热议的中国科学院大学工学博士黄国平，在与母校学弟学妹分享人生感悟时如此说道。这是真挚感人的内心独白，也是发人深省的人生信念。牢记“空谈误国、实干兴邦”，立足本职、埋头苦干，从自身做起，从点滴做起，广大青年一定能用勤劳的双手、一流的业绩成就属于自己的人生精彩。

（本系列评论到此结束）

《 人民日报 》（ 2022年04月29日 05 版）

(责编：孙竞、熊旭)