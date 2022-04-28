“欢迎企业来学校招聘选人”“感谢长期以来对学校人才培养和就业工作的大力支持”……近日，在山东科技大学“书记校长与企业面对面”毕业生就业推介会上，山东科技大学党委书记罗公利当起了毕业生“推介员”。

为巩固并拓展毕业生就业市场，罗公利带头为学生“代言”，与中国长江三峡集团、山东能源集团、山东港口集团、豪迈集团等用人单位“云见面”，沟通了解企业的人才招聘需求和对学校人才培养的建议，为毕业生就业、企业用人“牵线搭桥”。学校副校长曾庆田及相关负责人、部分学院院长也当起“红娘”，为毕业生争取求职机会。

“今年学校毕业生有1.1万人，除了在能源、机械、计算机等相关单位就业之外，也有机器人、海洋技术等岗位的就业需求，希望企业来校多多招聘毕业生，在科研、教学等方面开展更广泛合作……”罗公利通过一系列实例和数据，晒出了学校在人才培养上的突破。

“采矿工程专业硕士毕业生吴欣焘，发表了4篇论文，授权专利2件，创新实践能力很强！”该校能源学院院长陈绍杰与山东黄金集团连线时，推荐起了学院多名优秀毕业生。

书记校长、学院院长带着毕业生来应聘，让企业负责人非常感动。“我们计划在山东科技大学多招聘一些毕业生。”豪迈集团人力资源部部长杜平说，如今许多山东科技大学的毕业生在公司研发一线，成为公司发展的生力军。

在得到书记的就业推介后，自动化专业毕业生吴广安与三峡新能源（集团）股份有限公司进行了深入就业沟通，最终达成了就业初步意向。他说：“书记校长亲自给我们推荐岗位，让我们对未来更有信心。”

据悉，自教育部启动“书记校长访企拓岗”专项行动以来，山东科技大学积极行动，除书记、校长访企拓岗、送岗和直播带岗外，学校还组织学院负责人、教授走进企业“推销”学生、开发就业市场。

据了解，为最大限度地降低疫情给学校毕业生就业工作带来的影响，山东科技大学多措并举推进就业工作，努力促进毕业生高质量充分就业。2021年9月至今，学校已累计举办各类招聘会670余场，推出就业形势与政策解读、就业咨询推介、求职训练营等就业服务举措，加强2022届毕业生就业数据动态监测，针对未就业学生实施“一生一策一方案”，真正做到“人盯人”“抓到底”。（韩洪烁、李雷）

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