原标题：广东： 农村科特派送农业技术下乡

农时不等人。正值春耕备耕、良种选育等种植养殖的关键时期，广东海洋大学滨海农业学院（以下简称滨海农学院）农村科技特派员走进田间地头、农业园区，围绕春耕生产、畜牧养殖、动物疫病防治、重大病虫害防治等工作深入乡村和合作社开展科技助农服务。

日前，滨海农学院周鸿凯研究员、沈雪峰教授和黄永相副教授一行3人前往吴川市黄坡镇绿山生态种养殖专业合作社开展春耕生产调研和本年度的水稻标准生产技术示范工作。一行人来到合作社种植基地、大米加工厂以及里屋村村委会，详细了解了水稻标准化生产、大米销售以及生产中存在的主要问题，并对下一步进行技术指导提前做好了准备。

“在乡村振兴和‘双碳’背景下，涉农高校需要全力服务农业全产业链，打通涵盖一二三产业的大农业，不仅要在人才培养和科学研究方面发力，还要在社会服务和文化传承方面有所作为。”周鸿凯表示。

近年来，广东海洋大学共选派25个团队，共计81名农村科技特派员，组团式帮扶广东省25个乡镇。农村科技特派员充分发挥专业技术优势，持续深入乡镇、农田及企业，推广科学技术知识、培训先进实用技术、提高农民科技素养、解决实际生产难题，通过创新工作方式、优化服务等，为乡村振兴提供了强有力的科技支撑，在服务“三农”、打赢脱贫攻坚战中发挥了重要作用。(本报记者 叶 青 通讯员 梁 缘)

(责编：郝孟佳、熊旭)