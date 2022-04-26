“这本书让我意识到，面对困难时只要充满勇气，就可以激发我们自身的无穷潜力，主动寻求解决办法，克服很多原以为不可能战胜的困难和挑战。”4月初，在北京市第十一中学读书节的开幕式上，该校六年级一班的胡孟琨同学向大家推荐《格兰特船长的女儿》一书，这本书，给了她战胜困难的勇气。

阅读，已经是一个高频热词，无论是老师还是家长，都知道阅读的重要性，都希望把孩子培养成爱阅读、会阅读的人。然而，也有一些阅读被染上了功利化色彩，变成了学习的附属品和争高分的捷径。

“双减”前，中小学生有上不完的辅导班、做不完的作业和考不完的试，对他们来说，阅读是奢侈的。“双减”后，时间多了，阅读不再是遥不可及的事情。今天，面对阅读，老师、家长和学生们有哪些困惑？如何让阅读摆脱功利化，让孩子真正享受阅读？让我们走进他们，和他们一起聊聊阅读这件事。

功利性阅读会挫伤中小学生阅读兴趣

“希望孩子喜欢课外阅读的理由是有助于学业、获取有益的内容。个人认为读书陶冶的不是情操，而是写作文时金句的来源，既然孩子在学习上对题目的理解力处于正常水平没有出现过偏差，那阅读就算了，反正在学校有语文课。”一位网友在关于“孩子阅读习惯养成”的话题下直截了当地发言。

在小学素养阅读教师黄豆豆看来，这样的现象在家长中很有代表性：“从家长的角度，会考虑孩子学到了什么，语文成绩多久能提升，读书多了考试阅读题能不能更快更好地做出来。”

上海市教育委员会副主任倪闽景也指出，“现在孩子们阅读长篇小说少，很多孩子在老师或者家长的指导下会阅读一些心灵鸡汤类的文章，多半是为了考试。在一些数字平台，孩子阅读甚至只是为了完成打卡，为了排名，这都会对阅读本身产生一定的异化。”

“对于中小学生而言，功利化阅读大多表现为以提升成绩为目标，把阅读当作一种备考方式。”外语教学与研究出版社社长王芳表示，“短期来看可能会见到某些‘成果’，譬如完成了老师或家长布置的阅读任务，笔记本上写满了不知道用法的生词难句，为了考试时多得几分囫囵吞枣地做了好几本阅读理解题等。但从青少年的长远发展来看，功利化阅读需要慎重对待。功利化阅读会挫伤中小学生的阅读兴趣，过分追求快读会使学生变得浮躁，并且难以养成良好的阅读习惯，也就很难培养扎实、全面、体系化的阅读能力。”

王芳认为，“双减”政策从一定程度上缓解了功利化阅读的倾向。学科类校外培训大幅减少，削弱了裹挟着孩子们超前阅读的那股力量。“双减”让学生有了更多可支配的时间，让以兴趣为导向的阅读成为可能。

做好阅读计划需要家长和孩子合作

作为两个小学生的妈妈，张书云在孩子阅读这件事上很苦恼：孩子看书只看故事情节，不求甚解，不认识的字就跳过去或是查手机，从不翻字典。不能感受写作背景、不会圈画好词好句、不拿笔、不摘抄，把摘抄也当成作业负担。“作为家长，我们能看出孩子在语文学习上存在问题，但不会辅导，不知道如何让孩子改变。”

对此，黄豆豆认为，小学生在阅读时的困难一般在于“读”的本身：不认字、读不懂、缺乏背景的延伸等。“孩子不仅需要自己读，还需要有沟通表达的对象，比如读不懂时该找谁，有读书心得时能跟谁交流。有交流和表达的途径，能增加孩子读书的获得感。”

在中小学生阅读的过程中，有针对性地进行家庭阅读指导显得尤为重要。“做好阅读计划需要家长和孩子合作，特别是要发挥孩子的主动性。要注重养成每天阅读、亲子共读的习惯，在固定的时间、固定的地点读书。哪怕每天只读10分钟，也要坚持阅读，不要‘一曝十寒’。”王芳强调，制订计划和选书的过程要让孩子参与进来，多听取孩子的意见，共同制订每个月的阅读计划，帮助孩子养成良好的自主阅读习惯。除了计划阅读书目，还可以计划每学期去几次图书馆、写几篇读书报告、组织几次家庭阅读会等，可以和孩子讨论书里的内容，让孩子在读书时能有自己的想法和见解，培养批判性思维。

“读书需要充分考虑孩子自身的情况，选择适合孩子的读物。一般来说，中小学生应该选择导向积极正确的、符合自己年龄段认知水平的、自己感兴趣的图书。尽量选择可读性强的高品质图书，比如内容精良、编排巧妙、语言优美、插图精美、艺术性强的图书。体裁应涵盖虚构类和非虚构类的作品，文学、科学广泛涉猎。”王芳说。

循序渐进提升阅读素养和能力

王秀琳的孩子正在上六年级，她希望孩子多读书，培养语文素养，她最常让孩子读的书基本上是老师推荐的课外书。“但孩子最大的问题就是不愿阅读。除非家长逼迫，几乎没有自主的课外阅读，大部分时间用来刷抖音、打游戏。”王秀琳叹着气说。

同样的问题，三年级学生家长陆玉敏也遇到了，她直言：“孩子的阅读主动性较差。”陆玉敏还发现，孩子“阅读效果不明显，有时候感觉看完了跟没看似的，可能只知道故事说什么，但对里面具体的内容不熟悉，也欠缺好词好句的积累”。

如何培养孩子的阅读兴趣，提高中小学生的阅读素养，让孩子爱读书、会读书？这是让许多家长头疼的事。王芳认为，阅读并不是一种与生俱来的能力，也没有明确的开始时间。从看卡片认识人、事、物，到迷上听故事，再到独立阅读，都是在根据孩子自身的成长阶段，为他们提供阅读准备，满足阅读需求，逐步指导孩子掌握阅读技能。“技能有很多种，但培养技能的前提还是大量地阅读。”就英语阅读而言，要提升英文阅读素养和阅读能力，王芳认为，可以选择科学的分级阅读体系，通过科学的测评来确定学生的阅读级别，帮助学生找到适合自己阅读水平的书，由浅入深地理解不同方面的知识，从而搭建个性化的知识体系。还可使用“横向阅读法”，围绕同一难度找来体裁丰富的读物，从不同角度阅读，打牢基础再进阶。

倪闽景建议建设中文分级阅读的评估体系和阅读材料库。他认为，英文阅读经过几十年积累后，形成了非常完备的阶梯型阅读评估体系，也有完备的阅读语料，对于循序渐进地建立学生阅读兴趣和阅读能力，有强有力的支持作用。要研究阅读理论，形成中文阅读的本土理论体系，开展多样化的阅读实践。

（本报记者 杨飒 本报通讯员 韩若莱）

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