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叠石攀登、创意石艺、图书漂流......

中国地质大学（北京）开展地球科学文化节系列活动

2022年04月25日14:08 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京4月25日电 叠石攀登、创意石艺、线上答题......日前，中国地质大学（北京）开展了以“与万物共生，让世界更美”为主题的地球科学文化节系列活动。据悉，活动本着废物利用、循环使用的原则，活动中使用到的各类岩石，均来自一线教师从事科研所用的岩石废弃样品，通过多种多样的活动鼓励学生亲身参与实践。

线下活动现场。校方供图

本次活动采取线上线下两部分。线下活动以板块游园会的形式展开，共七个板块。在“叠石攀登”板块，参与者选择各类形状的岩石将其垒起；在“创意石艺”板块，参与者需要挑选废弃岩石样品进行艺术创作，将废弃岩石样品重塑，打造成摆件或者生活用品；在“点亮中国”板块中，参与者根据自己所在的家乡在地图展板上找出对应位置，然后取出闲置矿泉水瓶中的题目作答。

此外，在“岩石科普”板块，参与者需要通过观察和思考，学习相关的岩石矿物知识，识别出各类岩石矿物标本。在“图书漂流活动”板块，离校毕业生将闲置的图书等读物进行捐赠，通过图书漂流活动实现资源循环；在“垃圾分类”板块中，参与者需将各种垃圾卡片正确投放至垃圾桶内，培养保护环境、节约资源的习惯。在“地球：我想对你说”板块中，参与者在留言板上写出想对地球说的话，留下自己最真切的感受。

“地球科学”知识竞赛作答、开展“十年变迁，自然之美”的摄影展、开创自然保护地知识科普专栏、地质手绘大赛、线上接力徒步绿色出行活动、地震知识竞赛、线上“优秀科研成果展”......线上活动共推出“学、看、科、绘、行、赛 、展”等七个主题活动。连日来，一系列的线上活动在校园内营造了浓厚氛围。

据介绍，作为中国地质大学（北京）的品牌活动，地球科学文化节至今已举办16届。本次活动是该校深入贯彻“五育并举”教育方针的重要举措，以“世界地球日”为载体，不断创新展示形式，推介兼具时代性、艺术性的科普宣传作品，倡导生态文明理念。（李依环、赵金）

(责编：何淼、熊旭)

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