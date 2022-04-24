原标题：北京疫情有续发风险 吉林白城发生校园疫情

中国国家卫健委23日通报，22日中国内地新增确诊病例2988例，其中境外输入17例，本土2971例。新增无症状感染者21423例，其中境外输入68例，本土21355例。新增死亡病例12例，均为本土病例，在上海。

截至22日24时，中国内地现有确诊30662例，累计死亡4686例，累计报告确诊病例199074例。境外输入现有确诊218例，累计确诊18092例，无死亡病例。

中国内地新增本土感染者有所反弹 6天新增死亡病例48例

因上海市新增本土感染者出现反弹，22日中国内地新增本土确诊和无症状感染者均较前一日有所增长。其中新增本土确诊2971例，分布在17个省份：上海2736例，吉林136例，黑龙江31例，江西11例，浙江10例，另有12个省份各有个位数新增。

当日新增本土无症状感染者21355例，在连续4天低于2万例后出现大幅增长。上述感染者来自19个省份：上海20634例，吉林205例，河北172例，江苏125例，浙江57例，河南36例，江西34例，另有12个省份分别有30例以下的新增。

当日新增本土死亡病例12例，均在上海，平均年龄88.2岁，最大年龄99岁。12位患者均合并有严重的慢性多脏器疾病，均未接种新冠疫苗，死亡的直接原因均为基础疾病。

17日-22日，中国内地每日均有新增死亡病例，6天来累计报告死亡病例48例，均在上海。

上海疫情仍在高位波动 北京疫情有续发风险

上海市22日新增本土确诊2736例、无症状感染者20634例，均较前一日(1931+15698)明显上升。

上海市卫健委23日表示，从近阶段疫情数据可以看出，当前上海疫情形势依然严峻复杂，新增阳性感染者总量基数大、仍处于高位波动，总体在封控区、管控区、集中隔离点内发现。22日感染者增幅较大的浦东、松江、宝山、黄浦、杨浦等区，与近期社区、建设工地、企业等聚集性疫情有关。

另据介绍，截至22日24时，上海现有在院重型患者157例、危重型患者18例。

北京市23日通报，22日0时-23日16时新增本土感染者20例。初步流调结果提示，疫情已隐匿传播一周，感染人群多样、活动范围广，目前已涉及学校、旅行团及多个家庭。随着排查力度加大，未来还将发现续发病例。

北京市官方表示，该市近日突发数起疫情，涉及多条传播链，续发和隐匿传播风险高，形势严峻。目前，涉疫学校已暂停教学。全市加大重点行业、重点人群筛查力度，全面排查装修行业和老年旅游团，力争将潜在风险人员第一时间筛查出来、管控到位。

吉林白城发生校园疫情 江西南昌疫情仍有社区传播风险

吉林省22日新增本土确诊136例、无症状感染者205例，其中新增无症状感染者数量创本月来新低。

在吉林省本轮疫情的两大重灾区长春市和吉林市抗疫形势不断向好之际，另一地白城市却突发校园疫情。4月21日下午，一名白城师范学院发热就医学生核酸检测初筛为阳性，随后在其密接者中查出无症状感染者6例，均为封闭管理的学生。

白城市23日通报，当日0-9时，白城师范学院新增初筛阳性人员12例，均为隔离管控和封闭管理的学生，学校疫情向主城区社会面传播风险较低。目前，白城师范学院已调整为中风险地区。白城市主城区实行静态管理，白城师范学院实行全封闭管理。

江西省22日新增本土确诊11例、无症状感染者34例。截至22日24时，全省现有在院本土确诊病例99例、正在接受医学观察的本土无症状感染者197例。

南昌市是江西省本轮疫情的重点地区。南昌市卫健委23日介绍称，该市22日新增本土感染者34例(确诊11例、无症状者23例)，虽然绝大多数是在封管控区和隔离点中发现，但在社区筛查和主动就诊人员中各发现1例，提示该市疫情仍存在社区隐匿传播的风险。

唐山疫情为同一传播链 苏州外来车辆滞留地环境出现核酸阳性

河北省迁安市、滦州市自4月18日相继发现核酸阳性人员后，近几天本土感染者大幅增长。22日，唐山市新增本土确诊1例，在迁安市；新增无症状感染者140例，其中迁安市137例、滦州市3例。截至22日24时，唐山市本轮疫情已累计报告本土感染者322例，主要集中在迁安市。

唐山市23日召开发布会称，从目前流调溯源情况看，本轮疫情传播链条比较清晰，滦州市及相关地区的感染者均与迁安市病例相关联。截至23日零时，通过对感染者、家庭成员、活动轨迹等进行全面排查流调，共发现密接1728人、次密接2782人，已全部转运至不同隔离点进行分类集中隔离。

江苏省苏州市22日新增本土确诊3例、无症状感染者32例。该市23日发布公告称，近期，部分外来车辆滞留高速公路，经对驾乘人员产生的废弃物进行环境采样，发现部分样本核酸检测结果为阳性，提示存在新冠疫情传播风险。

据悉，苏州市已及时对滞留车辆进行了劝离，对高速公路路段、服务区，及沿线隔离栅外的废弃物，采用“机械化+人工”方式定时进行清理，并进行了规范消杀。(完)

(责编：郝孟佳、李依环)