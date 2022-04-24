原标题：德国：小学生阅读能力下降引关注

4月23日，又到了联合国教科文组织世界读书日，世界各地的书店、出版商、版权商、图书馆、学校、博客作者和阅读爱好者共同庆祝这一全球阅读节日。1995年联合国教科文组织从西班牙加泰罗尼亚地区的传统节日那里获得灵感，并因为这一天是莎士比亚和塞万提斯辞世纪念日，宣布将每年的4月23日定为世界读书日。

德国自1996年以来，响应联合国教科文组织的倡议开展世界读书日活动。作为德国世界读书日标志性活动，德国阅读基金会与德国图书交易协会、CBJ儿童图书出版社、德国邮政和德国电视二台一起倡导和发起了“我赠送你一本故事书”活动。自1997年以来，他们每年向德国四、五年级的学生免费赠送大量有趣书籍。

德国4000多家书店参与了今年免费赠书活动。全国有100多万参与活动的学生将收到赠书。今年选定的赠书是女作家贝蒂娜·奥布雷希特的童话小说《伊万、萨摩和秘密女巫湖》。组织者相信，小说中激动人心的故事将激发孩子们的阅读兴趣。插画家蒂莫·格鲁宾为该书配上漫画，希望激发更多孩子的读书乐趣，尤其是那些来自移民背景家庭德语不好的孩子，从而为其融入德国社会作出贡献。

4月23日，德国各地的出版商、图书馆、学校、书店和阅读爱好者开展丰富活动庆祝这一读者的节日。在很多图书馆和书店里人们都可以现场聆听作家朗读他们的作品。在各州教育部长的支持下，在阅读相关产业赞助下，大量德国邮政工作人员通过自愿增加工作量，将各种免费图书的惊喜带到千家万户，将阅读的乐趣带给广大家庭，以此鼓励人们阅读。其中不乏畅销书，如罗伯特·西塔勒的《最后一句话》、玛丽亚·格伦德的《狐狸女孩》和帕斯卡·梅西耶的《文字的重量》。

德国世界读书日活动组织者称，对于很多人来说读书已经成为生活中不可或缺的一部分。读书对人类的发展影响是巨大的。

由德国联邦教育和研究部资助的汉堡大学的一份研究表明，尽管数字化时代人们的阅读内容更加丰富，书籍更容易获得，但很多人的阅读能力不但没有进步，反而退步了。汉堡大学研究发现，德国有阅读和写作困难的人数几乎是以前预估数量的两倍。德国12.1%的就业人口不能读写或者在这方面存在严重不足；20.5%的成年人即使是常用词也会出现拼写错误；在读写能力低下的成年人中，男性和45岁以上的人占较大比例；超过60%的有阅读和写作困难的人没有完成中学教育。

研究者认为，在小学教育期间打好读写基础非常重要，否则以后弥补起来很困难。研究还指出，阅读困难的人在就业上受到很大影响。虽然不少人也找到工作，但大多是助手和辅助性的工作，是半熟练或非熟练工人，他们比其他人更担心失业。

那么德国小学生阅读能力情况又如何呢？多特蒙德工业大学跨学科学校发展研究所内勒·麦克凡尼教授的团队，通过科学的数据对德国四年级学生在新冠肺炎疫情前后的阅读能力进行评估。他们借助“国际小学阅读调查”测试，对2016年和2021年来自德国111所小学的4000名学生进行科学测评，他们得出的结论让人震惊。

麦克凡尼教授团队研究表明，疫情后的2021年受测学生的阅读能力明显低于2016年的水平。有较好阅读能力的学生下降了7%，只占到37%。而存在阅读理解问题的学生人数上升了6%，达28%，小学生平均阅读理解能力下降。家庭社会文化背景也对学生的阅读理解能力产生明显的影响。来自藏书超过100本家庭的学生比来自藏书少于100本的家庭孩子的阅读理解能力更好，但总体平均值均比2016年下降。来自学习条件差家庭的孩子，例如在家里没有自己的书桌、没有互联网接入，要比家庭学习条件好的孩子平均阅读能力差很多。最后，研究报告比较了移民背景学生的情况，发现有移民背景孩子阅读能力受到疫情影响更大。2016年有移民背景的孩子比在德国出生的孩子平均低46分，而2021年则扩大到惊人的63分。

报告说，德国这一代学生阅读能力的表现明显低于5年前，这十分令人担忧。研究者呼吁对此提供全面有效的支持和资助措施，以提高德国学生阅读理解能力。麦克凡尼教授说，考虑到未来仍然有再次发生危机的可能，因此立法者在制定教育政策时，应认真考虑学生自学、远程教学以及数字媒体在教学中的作用等方方面面的问题。另外，波茨坦人民大学的基础教育中心负责人认为，小时候没有打好阅读基础虽然可惜，但成年后仍然需要加强阅读能力。

（本报柏林4月23日电 本报驻柏林记者 王怀成）

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