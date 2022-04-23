中新社东莞4月22日电 (李映民 李纯)广东省东莞市22日举行重大项目集中开工仪式，集中开工的重大项目共42个，总投资约529亿元(人民币，下同)，其中包括湾区重点项目大湾区大学(松山湖校区)项目。

今年年初东莞遭遇新冠肺炎疫情，面对复杂严峻的疫情形势和外部环境冲击，东莞全力统筹疫情防控和经济社会发展，今年将争取完成重大项目投资1200亿元。

此次集中开工的重大项目包括了湾区重点项目大湾区大学(松山湖校区)，华为松山湖团泊洼5号地块工业项目，总投资百亿元级的京东智慧城市科技创新中心和广东光大科研制造中心等，项目的建设将为疫情后的东莞加快高质量发展注入新动能。

备受外界关注的大湾区大学(松山湖校区)也在此次仪式中动工启动。该校区投资规模24.18亿元，占地面积约255亩，建筑面积约24万平方米。其建成后将聚焦助力大湾区科创竞争力提升的机器人与智能制造、先进材料、新一代信息技术、大健康等专业领域，依托综合性国家科学中心重大科技基础设施集群，打造前沿基础研究、科技成果转化的创新学科体系，建设高水平研究型大学。

聚焦“科技创新+先进制造”，东莞此次集中开工的重大项目包含产业工程项目20个，总投资约327亿元；基础设施工程项目9个，总投资约110亿元；民生保障工程项目8个，总投资约68亿元；城市更新项目5个，总投资约24亿元。

(责编：孙竞、熊旭)