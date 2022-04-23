4月1日，在南京工业大学食品学院会议室，大四学生高可越正与其他十几名未就业毕业生分享经验。3月20日，她刚刚通过辅导员的线上推荐找到了满意的工作，“4天内就完成了线上面试和签约”。

为做好毕业生就业工作，南京工业大学充分利用校内外线上线下资源，发挥“线上线下双融合”的促进作用，送就业岗位进学生社区，送就业指导进学生宿舍，给毕业生吃下了一颗“定心丸”。

400家用人单位、4000余个就业岗位，南工大南苑食堂门口一块巨型招聘展板吸引毕业生纷纷驻足。只要打开手机一扫，便能详细了解所有公司的详情、招聘需求、联系方式等。“企业不能进校、学生不能出门的当下，线上招聘会成了首选，但是线上招聘也面临着信息如何有效匹配以及积极性如何有效调动的问题。”3月初以来，南京工业大学学生工作处副处长张翔一直在思考，如何最大限度发挥线上招聘优势。

经过半个月的酝酿和动员，3月21日起，“守望相助共战‘疫’·同舟共济克时艰”南京工业大学2022届毕业生春季线上线下融合双选会启动，第一批400家单位的进驻让张翔悬着的心放了下来。

“线上发布信息，线下展示推荐，三天内就收到了近百份简历。”江苏中博通信有限公司人事部门负责人梅红源发现，“南工就业”“就业创业网”、南工大短信平台齐刷刷发布了公司的招聘信息。

据介绍，春季开学以来，南工大已累计开展150多家用人单位的线上宣讲会、两场线上综合性招聘会、十场线上专场招聘会，1500多家用人单位发布就业岗位1.6万余个。

“在宿舍聊就业，效果最好。”这是南工大机械学院辅导员程晓丹多次走进学生宿舍开展就业指导的切身感受。3月份以来，她总共去了5次学生宿舍，每次花两个小时挨个宿舍对未就业学生进行指导。程晓丹说，一位施姓同学让她印象深刻，“他平时很内向，这次去宿舍边拉家常边谈找工作，关系拉近了很多，他的话也多了，情况也更明朗了”。

针对施同学目前求职无方向的困境，程晓丹帮他分析了当下的就业形势，建议他先回家乡南通找找工作，并给他分析了南通几家机械类相关企业的情况，重点推荐了学院的优质合作企业森松重工。3月中旬，机械学院恰好举办了一场线上“直播带岗”宣讲会，施同学如愿被这家单位录用。

“我们及时组织开展了春招训练营，邀请校外5名资深人力资源专家开展春招形势、简历制作、无领导小组面试模拟、校招面试冲刺等主题的线上专题辅导，提高毕业生求职能力。”该校学生工作处处长黎能进介绍，“与此同时，我们还组织十多名具备丰富经验和资质的校内辅导员开展‘一对一’职业生涯咨询。”

前一天刚参加完春招训练营群面辅导的该校毕业生李若男，第二天刚好遇到深圳法本信息科技有限公司线上群面的实战。“老师在指导中对我们每个同学的性格进行了分析，第二天我按老师对我的角色分析对号入座，发挥得特别好，顺利通过了初面。”李若男说。

“我们没有捷径，只有使出硬招，才能实现‘就业路上人人都参与’。”南工大党委副书记吴胜红说。

（记者 苏 雁 通讯员 朱 琳）

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