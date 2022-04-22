原标题：兰州小学生“学习游乐场”：攒积分 当老师 如“闯关游戏”

近日，兰州市城关区南河小学实施“养正积分制度”，激发孩子们自我内驱力，主动学，快乐学。 刘玉桃 摄

“平时在课堂、作业等方面表现突出就可以获得积分，这些积分可以兑换学习用品、运动器材，或者看电影、吃美食等机会。”兰州市城关区南河小学六年级三班学生侯梦婷说，“我最喜欢的是免写作业。”

近日，记者探访南河小学“宝藏课堂”，据了解，自“双减”政策落实以来，该校探索“养正积分制度”，孩子们通过在品德、健康、劳动、学习等方面表现获取积分，然后用积分兑换奖励，如小文具、看电影、自助餐、奖牌、奖杯，以及免写作业。

该校六年级三班教师李文静表示，曾经老师追着孩子学，催着孩子学，逼着孩子学。现在学生每天来到学校，就像进入了学习游乐场，闯关攒积分，真正激发了孩子们自我内驱力，主动学，快乐学。

图为教师给学生发积分卡和奖牌。 刘玉桃 摄

侯梦婷指着自己的作文告诉记者，每次根据作业质量，由老师、同学评价加上自评，获得积分，积分累计达到一定数值，便可兑换奖励。她兑换过奖牌、文具盒、书本，免写作业等，目前还有560积分。

“马上要毕业了，我想用500积分兑换一个奖杯，毕业后留作纪念。”为了获得更多积分，侯梦婷都会认真完成作业，并与同学主动分享。

李文静介绍说，“养正积分制度”将学生个人积分和小组积分、家庭积分进行捆绑，为了使自己小组积分名列前茅，学生会自发成立互助小组，互相帮助、互相监督，孩子主动邀请家长参与学校活动，实现家校共育。

提起该校的“宝藏课堂”，还有四年级的“心心银行”。四年级一班班主任张鸿雁介绍说，学生在德智体美劳各个方面表现好、有进步，就可以获得相应数量的“爱心”，随着“爱心”的积累也反映了学生自身的点滴成长与进步。

图为学生用积分兑换奖品。 九美旦增 摄

为了助力学生全面发展，该班学生、家长、老师共同商议制定了《四一班小红“心”银行评价奖罚标准(试行)》。积攒足够的小心心不仅可以兑换物质奖品，还可以兑换精神奖励。学生可以选择和好朋友做一天同桌、当一天班长，或者坐在老师办公室位置，体验当老师的感觉等。

“很多学生非常喜欢精神奖励，通过奖励拉近学生与同学、老师之间的距离。”张鸿雁说，“为什么用一颗心而不直接用分值，其实这颗心代表了学生努力付出之后老师给予他们的真心奖励，是老师给学生的一颗爱心。简言之，就是以真心换真心。”

“双减”政策落实以来，兰州市教育局守正创新，立足制度建设、校内提质、校外治理、师资建设、均衡发展、评价改革，系统推进“双减”政策落地，各校结合自身实际情况，创新教育教学方式，提升课堂效率，促进学生全面发展。(刘玉桃 艾庆龙)

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