近日，有媒体援引全国学生资助管理中心消息称，多名大学生遭遇“培训贷”骗局。有培训机构以提供兼职工作为由，诱导学生接受课程培训，并引导学生在网络平台填写不真实信息办理“培训贷”。

近年来，对于“培训贷”乱象，媒体多有曝光。有关部门也多次提醒，大学生在参加培训、求职时要警惕“培训贷”陷阱，遗憾的是仍有学生不幸被骗。在谴责并惩处向学生推销“培训贷”的机构之余，大学生理性规划、维护自身合法权益意识淡薄的问题也值得关注。

治理“培训贷”乱象，必须要加强对培训机构、金融机构的监管，严查违规“培训贷”。此外，有必要加强对大学生的生涯规划教育、就业指导服务，提高大学生理性规划的能力。

“培训贷”的套路说深很深，但其实相差无几，也很容易识破。如进行虚假招聘，给求职心切的大学生发虚假录用通知，再告诉其能力不达标，想上岗就必须培训，或者承诺学生接受培训后一定会有单位录用“包找工作”，而培训需要一定费用，借此要求学生贷款，以分期付款方式支付培训费。学生在机构的“攻势”下，为获得就业机会，稀里糊涂签下贷款协议。至于结果，要么公司“跑路”，要么培训结束后以培训考试或入职考核不合格等为由，告知学生无法被录用。求职的学生“竹篮打水一场空”，还背上贷款，支付高额利息。

近期，部分大学毕业生在求职时进行“反向背调”，引起舆论关注。所谓“反向背调”，就是在求职时主动调查雇主的“背景”，包括工作环境、工作条件、工作内容等。一些观点认为，只有那些有选择能力的毕业生，才有底气进行“反向背调”，选择用人单位。而本身求职不易的大学毕业生，能有用人单位录用就不错了。这种认识是错误的，不对用人单位的情况做基本了解就盲目选择，这就给“虚假招聘”以及与此相关的“培训贷”等诈骗提供了可乘之机。哪怕大学生确实有贷款需求，也必须了解清楚贷款详情，并审慎评估贷款风险与个人还款能力。如果大学生在做任何规划时，都有这样的清醒意识，做足“背景调查”，自无“虚假招聘”“培训贷”等滋生的土壤。

而要提升大学生相关的观念水准与能力水平，有赖于高校对大学生生涯规划教育与就业指导的重视与投入。需要注意的是，生涯规划教育、就业指导不该是给学生简单灌输“不要挑挑拣拣”“先就业、后择业”等模糊概念，而应注重培养学生甄别并分析外部环境、用人单位情况的能力，提高自我认识水平和基于此的决策能力和执行能力。

如此，走出校门的大学生无论选择何种就业之路，都会更加理性。而这也是在漫长的成长道路上行稳致远所不可或缺的。

（作者：艾萍娇，系教育研究者）

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