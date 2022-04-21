本报电 （吴盛）由于常年居住在境外，加上疫情影响往来不便，相当一部分留学人员对国内的引才政策和服务知之甚少，面临回国时间与国内招聘旺季错位、获取人才政策资讯渠道不足、不了解国内就业创业形势等难题。为此，江苏省无锡市人才服务中心专门建设了“留在无锡”留学人员一站式服务平台，于今年3月上线。平台试运行以来，已有1000余名留学人员通过平台获取政策信息和办理业务。

“留在无锡”留学人员一站式服务平台分为求职择业、热点信息、网上服务大厅等版块，囊括了引才政策、“锡引”工程补贴申领等信息，以云端服务的方式向远隔重洋的留学人员发出邀请。留学人员可以通过手机端和PC端获取服务。

平台整合了留学人员出国留学“前中后”不同阶段的高频业务，提供跨部门、集成化的一站式服务。面向出国留学前的人员提供档案托管、“平安留学”行前培训等服务；面向正在留学的学生开展暑期夏令营、实习岗位推荐等服务；面向学成回国人员提供租房购房补贴申领、人才引进落户、创业服务、职称申报和社保卡办理等公共人才与就业服务。平台还汇集了学历学位认证、人才认定、免税购车等服务项目，覆盖留学人员就业创业的所有需求。为尽量降低信息不对称对留学人员求职造成的影响，无锡人才中心多渠道采集、精准筛选符合留学人员求职意愿的各类职位信息，通过平台每日更新发布。

在提供常态化云端服务的同时，该平台还将适时开展线上线下融合服务，进一步完善留学人员服务体系，更好地发挥无锡市人才服务中心作为“江苏省留学人员之家”的引才聚才效能。

(责编：孙竞、熊旭)