本报记者 周姝芸

日前，德国学术交流中心举办“在德国学习”线上讲座，向对留学德国感兴趣的中国学子介绍赴德留学相关信息，从德国高校概况、赴德申请流程、留德费用、语言要求等方面做了专业阐释。

数据显示，在德国的中国留学生在数量上连续数年位居国际学生榜首，是德国最大的留学生群体。尤其是近年来，中国在德国的留学生呈现稳步上升趋势，2020年统计数据显示，有超4万名中国学生在德国就读。

据德国学术交流中心相关负责人介绍，德国的高等院校可分为3类——综合大学、应用科学大学和艺术音乐学院。其中综合大学学科齐全，包括工科、理科、文科、经济学、社会学、医学等，科研与教学并重，强调基础研究和理论知识系统化；应用科学大学专业少，但特色突出，如农林、设计、护理等，通常不设文科类专业，教学安排紧凑，要求较多实习。艺术和音乐是德国除工业、科技外的另一大优势领域，艺术院校和综合大学有同等地位。

中国留学生如何完成赴德留学申请？据了解，申请入学德国大学需要提供入学申请表、证件照、德语水平考试证书、留德人员审核部的证明原件等，艺术相关专业还要求提供作品，其中部分材料需要提供翻译公证件。材料备齐后，一般在大学受理截止日期前两三个月或更早寄出为好，其中，综合大学受理入学申请的截止日期一般为1月（夏季学期入读）和7月（冬季学期入读），应用科学大学申请入学截止日期一般略早于综合大学，以各校网页申请时限为准。

关于学子关心的留学费用问题，据介绍，大多数德国公立大学不收取学费，但学生需要按学期向学校缴纳“学杂费”，用以保障校园管理等。每所大学的学杂费不尽相同，一般每个学期为150到350欧元之间。德国大学通常不设奖学金，奖学金主要由德国学术交流中心等机构和各类基金会提供。在大学正式注册的学生可以利用寒暑假打工，按有关规定，学生每年打工时间不得超过4个月、即120个全天或240个半天。

德国越来越多的院校开设了国际课程，授课语言为英语或英德双语。根据最新数据，此类课程超过2220门。双语课程通常在第一年用英语授课，第二年用德语授课，大多需要学生提供雅思或者托福成绩。

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