人民网北京4月20日电 （记者孙竞）记者今天从中国高等教育学会获悉，为提升人才培养与产业需求的契合度，逐步缩短人才供需差距，实现高质量人才培养，中国高等教育学会日前印发《就业育人“共创行动”相关工作的通知》，在全国范围内组织开展就业育人“共创行动”。

据悉，该行动是在教育部高校学生司的指导下，中国高等教育学会联合教育部学生服务与素质发展中心、全国普通高校毕业生就业创业指导委员会、陕西省教育厅和西安市人民政府共同推动的重点活动。活动涵盖四项主要工作：

一是“任务发布天天见”。中国高等教育学会将协调各方资源，组织发动企业、政府、高校、公益组织等就自身发展、产业升级或社会进步所面临的问题，结合高校人才培养过程提出具体的实践任务，并重点面向大学生张榜征集解决问题的创新型对策或邀请参与实践工作，高校可有针对性地进行揭榜。鼓励任务发布方为大学生提供创新和实践的软硬件支持和任务奖金。

二是举办“链主-校长周周谈”活动。活动每周举办一期，进行录播并通过多种媒体宣传。将邀请产业链龙头企业主要负责人（“链主”）与各高校主要负责人（“校长”）建立面对面沟通、共同探讨人才培养和产业创新等问题的对话机制，带动校企双方更多资源整合，促成规模化深入合作。各高校和企业可以设计并申请举办该活动。

三是建立就业育人“共创行动”专家库。中国高等教育学会将充分发挥各领域专家作用，保障就业育人“共创行动”顺利展开，推进校企合作项目数据分析、标准研制、合作模式研究、合作需求调研等工作。各高校和企业按照优势学科和自身优势，推荐专家入库。

四是推动校企合作标准制定。充分发挥就业育人“共创行动”参与高校、行业、企业等作用，与中国贸促会合作，围绕新兴方向的产业链、技术链、创新链、人才链，搭建校企合作平台，制定校企合作标准。明确校企合作实施主体、合作形式、合作内容等，建立起校企合作的制度框架和规范。促进校企合作有序、优质、高效的开展。

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