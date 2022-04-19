人民网北京4月19日电 （记者孙竞）近日，最高人民检察院和中国政法大学共同成立重罪检察证据分析研究基地和企业合规检察研究基地。

记者了解到，重罪检察证据分析研究基地依托中国政法大学证据科学研究院建立，在最高人民检察院的支持下，重点开展重罪检察证据领域的专业研究，努力建成国内权威、国际知名的重罪检察证据分析智库，为我国重罪检察事业发展提供智力支持，提升检察官审查分析证据的水平，提高重罪案件办理质量，减少重罪领域的冤假错案。

企业合规检察研究基地依托中国政法大学刑事司法学院建立，重点关注最高人民检察院开展企业合规改革的实践经验和理论需求，充分发挥学校法学特色优势，整合刑法学、刑事诉讼法学、犯罪学等刑事法学科力量集中攻关，为企业合规改革提供智力支持。

中国政法大学校长马怀德表示，中国政法大学将充分利用好学校的学术优势与平台优势，进一步完善基地运行机制，聚焦问题，明确思路，突出重点，凝聚力量，与最高人民检察院展开全天候、全方位、全领域的合作，用高质量科研成果回报最高人民检察院的信任与支持，为推进人民检察提质增效，推进全面依法治国贡献法大智慧。

(责编：孙竞、熊旭)