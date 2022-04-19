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吉林高校同心战疫 阻断传播风险保障师生健康

2022年04月19日09:13 | 来源：央视网
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原标题：吉林高校同心战疫 阻断传播风险保障师生健康

央视网消息：4月14日，吉林省宣布，全省实现疫情防控的社会面清零目标。本轮疫情发生以来，吉林省内高校结合各自情况，快速有效切断疫情校外输入、校内传播的风险隐患，保障师生健康。

随着吉林省疫情防控社会面清零，16日上午，吉林大学组织第一批学生恢复户外活动，3个校区5000多名学生按照楼层，错峰错时走出宿舍。

为减少人员聚集，吉林大学采取逐步放开校园的方式，大部分学生仍然封闭在宿舍，学校食堂也暂不开放。临近中午，驻楼一个多月的辅导员继续带领学生志愿者们送餐、搬水、分发物资。

吉林大学地球科学学院辅导员 纪核鑫：每天进楼的物资大概就有三四百箱，所有的生活物资都要逐件平铺消杀之后，去掉外包装才能进宿舍楼。为了加快速度，我们慢慢练就了徒手拆包装的本领，也是为了尽快给学生们分发下去这些生活物资。

在东北师范大学，以学生宿舍楼为单位成立了21个战“疫”临时党支部，建立 “书记—楼长—层长—寝室长”的四级保障服务体系，为学生送餐、开展物资环境消杀等。截至目前，全校师生已完成18轮核酸检测和28轮抗原试剂检测。

东北师范大学物理学院学生志愿者 阿布拉江：在协助老师分发抗疫物资，进行核酸检测的过程中，我特别能感受到大家在服务中无私的奉献和必胜信心。我相信，我们一定能战胜疫情，早日恢复正常的校园生活。

(责编：郝孟佳、何淼)

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