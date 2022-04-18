原标题：疫情中的高校辅导员：24小时驻守 28天连续奋战

图为辅导员吴志彬在安排考研复试间。 福建医科大学 供图

(抗击新冠肺炎)疫情中的高校辅导员：24小时驻守 28天连续奋战

中新网福州4月17日电 (叶艺琳)面对今年3月13日以来的一波本土新冠肺炎疫情，福建高校的辅导员们迅速化身为疫情防控的“战斗尖兵”，以生为本、以校为家、以仁爱生，用心与爱、责任与担任，织牢高校疫情防控的“最强防线”，守护着学生的生命与健康。

图为福建医科大学辅导员陈凯摸排在校生数据。 福建医科大学 供图

“4000多名学生平安的信息最重要”

数十张表格，密密麻麻地登记着4000多名学生的具体情况。精准摸排每一名在校生的数据，是福建医科大学辅导员陈凯的每日必修功课。

自本轮本土疫情发生以来，陈凯便一直忙着更新摸排数据，掌握每一个学生的健康状况和旅居史，开展疫情防控警示教育，领取和发放核酸检测单，组织学生参加核酸检测，发放口罩……重复的工作总是要到深夜才能结束。

但看到4000多名学生平平安安的信息，陈凯疲倦的笑容略带着些欣喜，“这段时间的经历将会是我辅导员生涯里最难以忘记的印记，我也会更加珍惜关心学生成长的每一天。”

“快递小陈”“朴朴小林”

每天带领采集人员从一楼爬到六楼，为近500名学生采集核酸；通宵等候到核酸检测结果，全员阴性是他们睡前的定心丸；他们虽不是药物的配送员，但是穿好防护服的他们就是“快递小陈”“朴朴小林”。

自泉州出现疫情以来，福建医科大学第二临床医学院辅导员陈回和林安其，作为入职不到3年的年轻辅导员已经连续奋战28天，24小时驻守在学生之中。

“内心信念很坚定，每个学生都平平安安。”他们说。

近500余份食品、近1000份各类生活、防疫物资，陈回和林安其每天都会亲手将这些东西交到学生手中，仅仅送物资步数就可达1.5万步。

送完物资，由于公共交通摆停、道路封控，陈回只身一人在安静的街道步行30多分钟才回到宿舍。

每天，陈回和林安其坚持与学生保持“一条微信，一个电话，一个视频”，关心学生学习生活，减轻封控所带来的心理压力。

图为辅导员陈回和林安其在分发物资。 福建医科大学 供图

“不慌，我马上到！”

3月26日晚，福州骤雨忽至，学生却临时收到第二天的考研复试通知。受疫情影响，学生不能出校门，又因临时通知，校内没有合适的考研复试场所。

在学生发出求助后，辅导员吴志彬随即表示：“不慌，我马上到！”

考虑到疫情防控期间应减少与外人的接触，吴志彬冒着暴雨从福建医科大学旗山校区前往乌山校区为学生布置考研复试间，保障学生考研复试一切顺利。

辅导员张锦雀也贴心设立“简历门诊”，为所带学生的简历“问诊把脉”，邀请往届优秀毕业生进行一对一的交流，分享复试着装准备、面试规则、调剂流程等。

问及每天13000+步数的来回奔波、随叫随到的聊天记录，她带着满足感告诉记者，只为不辜负考生们的星夜兼程，最终成功“上岸”。

图为学生排队领取物资。 福建医科大学 供图

“我是你的辅导员，我陪你！”

陈安安寸步不离守在生病学生身边，直至学生亲属赶到医院接续陪护，方才返校；伍俊锋以百米冲刺速度穿梭于新老校区学生间，只为学生能安心无虑；洪宇佳化身邻家大哥哥，不厌其烦与200多名新生分享着防疫近况；连芯在寒风中守候，等待看病学生返回校园……在这次疫情中，从就医、入住到解除隔离点，福建医科大学的辅导员们始终陪伴着学生，这也是疫情下福建高校辅导员们的一个个缩影。

常态化疫情防控下的福建校园里，清新整洁的学习生活环境，“热闹非凡”的线上课堂，青春气息十足的运动场地……福建高校的秩序井然，背后是无数人默默奉献和辛勤付出，他们用力量、用爱、用精神，共同铸就成守护学生们的“铜墙铁壁”。(完)

(责编：郝孟佳、熊旭)