海外网 李雪钦

内蒙古自治区呼和浩特市的读者在图书馆读电子书。

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古时读书“一卷在手”，现时读书“一屏万卷”。线上读书已经成为一种生活方式，是人们获取知识、信息的重要途径之一。4月23日世界读书日即将来临，中国多地开展丰富多彩的线上阅读活动，读者足不出户即可博览群书。

足不出户读万卷书

“为更好地满足青少年儿童的阅读需求，我们将服务搬到互联网上，孩子们在家也能享受到图书馆的贴心服务。”湖北省武汉市少年儿童图书馆馆长镇火星说。武汉市少年儿童图书馆近日开展“我是长江的孩子·国际儿童图书日云上嘉年华”活动，带小朋友“云游”长江沿线省市人文、历史活动，感悟传统文化。

线上公益讲座、短视频荐书、在线诗词擂台赛……安徽省合肥市图书馆启动主题为“以书本丈量世界”的线上活动，吸引许多读者参与。此外，合肥市图书馆还为读者提供海量线上馆藏资源以及“书香快递”服务。该馆微信公众号的“在线阅读”“手机图书馆”栏目提供超100万册电子文献资源、3000多种人文期刊。“书香快递”服务可以将读者借阅的图书寄到家中，方便读者阅读各种馆藏图书。

辽宁省葫芦岛市图书馆日前举行线上公益读书会，以讲座交流的形式通过钉钉在线直播举行。葫芦岛市图书馆还在微信公众号上推出《红色故事绘》《连环画阅读推荐》《好书悦读》等栏目，同时开展战疫科普知识线上有奖竞答、全民文化建设主题知识线上答题、“寻章摘句，猜书答名”线上互动、现代唯美诗集线上展览等。

“疫情防控让数字内容的需求大大增加，数字阅读成为常态，为数字阅读习惯和新兴文化消费的培育带来机遇。”中国音像与数字出版协会常务副理事长兼秘书长敖然接受本报采访时说，居家办公使得部分用户线上学习、阅读的习惯得以强化，电子书、有声读物、网络文学、知识服务等新兴出版形态的需求明显增加。

远程互动分享心得

科技赋能，不只是阅读方式迭代更新，人们读书交流的场景也更加多元。

浙江省湖州市德清县实验小学的师生近日利用线上课堂，与新疆维吾尔自治区阿克苏地区柯坪县的小学生通过视频方式，一起共读好书、分享心得。德清县实验小学老师陆玲玲说，线上阅读活动以书为纽带，增进了双方了解。

“每个月，微信读书平台都会发布月度书单，显示这个平台上人们搜索、推荐、评论、阅读、购买人数最多的书是哪些。看了推荐，我选的书已经读完，觉得不错，就在微信读书平台和朋友圈都发了推荐理由，现在身边已经有3个朋友在读这本书了。”福建省厦门市的上班族江女士说，微信读书“月度书单”由当月阅读大数据生成，能帮助读者多维度精选好书。

“我参加了一个读书打卡交流群，群主每月初发布阅读主题和推荐书单，群友每星期都要在群里分享阅读情况和阅读心得。”在北京市读大二的学生小唐说，“量变产生质变，长期坚持下来，既认真读了书，还有所思考写下体会，同时也知道了别人的想法，可以共同进步，收获满满。读书交流群打破了时空限制，既有自由交流的畅快，也有互相加油鼓劲的暖意。”

在人民出版社数字出版部主任马杰看来，各种形式的线上线下共读活动很受欢迎，原因在于活动中包含个人精读、思考分享、讨论碰撞，相较一般个体阅读，参与者的体验更开放、深入和深刻。通过读书会活动，读者逐渐增加阅读时长，阅读兴趣也被激发了。

技术支持内容为王

数字阅读依托互联网环境，各类内容提供方要加快数字阅读产品形态和线上服务模式的创新探索，让内容呈现和触及方式更符合用户特点和阅读习惯。

“数字技术的快速发展使图书馆在获取资源和提供资源方面更加丰富和多元。借助5G网络、人工智能等信息技术的发展，中国国家图书馆正在推动建设智慧图书馆体系，为读者提供更丰富、更便捷、更智慧的阅读服务。”中国国家图书馆馆长熊远明说，中国国家图书馆线上图书资源丰富，能让人们享受阅读的快乐。图书馆网站年均访问量达11亿次，年均手机端访问量达1亿次。

运用5G网络、全景视频、虚拟现实等新技术手段，打造“全景展厅”“阅读树”等沉浸式阅读体验；推出“网络书香·阅见美好”小程序，通过1000余家公共图书馆，面向公众免费提供优质数字阅读资源；联合全国各级图书馆举办“到图书馆去”线上线下系列活动，吸引数百万读者到图书馆“阅典籍”“寻宝藏”“换好书”，并通过微信、抖音等平台，制作分享个性化电子明信片……近年来，中国国家图书馆创新运用现代信息技术，持续拓展线上线下阅读服务阵地，提升数字阅读服务能力。

线上技术发展使数字阅读的空间和场景得到极大拓展，带来更具沉浸感的生动体验。中国人民大学新闻学院新闻与社会发展研究中心研究员翁昌寿说，互联网蓬勃发展，电子书等数字内容资源的供给成为主流，会给读者带来全新体验和实实在在的方便，技术发展将为未来数字阅读提供更富想象力的空间。

无论技术如何发展，精品化内容仍是各类数字阅读平台的关键所在，平台应该加大培育优质内容。同时也要做好基于用户阅读行为的大数据分析，精准把握用户需求，进行内容和服务的优化。

(责编：郝孟佳、熊旭)