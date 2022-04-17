周珊珊

今年全国两会期间，习近平总书记在看望参加政协会议的农业界、社会福利和社会保障界委员时强调：“我们要看到，我国发展仍具有诸多战略性的有利条件”。其中一个重要的有利条件就是“有自信自强的精神力量”。中国人民积极性、主动性、创造性进一步激发，志气、骨气、底气空前增强，党心、军心、民心昂扬振奋，这是我们“不断从胜利走向新的胜利”的有力支撑。

时代向前，青年向上。鲜红党旗下，凝聚着无数青年的志向与梦想；伟大征程中，见证着各行各业青年的奉献与奋斗；新的赶考之路上，仍需要一代又一代青年踔厉奋发、笃行不怠，砥砺前行、再建新功。当代青年自信自强，为社会发展持续注入青春动能。

自信自强，来自于不怕苦、不怕难的积淀。宝剑锋从磨砺出，梅花香自苦寒来。任何美好理想，都离不开筚路蓝缕、手胼足胝的艰苦奋斗。从湖北襄阳农村青年，到走上“代表通道”的全国人大代表，邮件接发员柴闪闪每一年的建议都与基层劳动者有关；“最美大学生”刘宸响应国家号召应征入伍，主动请缨到艰苦边远地区服役，实现自己卫国戍边、历练人生的从军梦想；“嫦娥五号”探月取壤的征程上，80后、90后已经成为中坚力量；“奋斗者”号载人深潜团队，平均年龄34岁，最小的成员出生于1995年……从田间地头到科学前沿，从基层一线到边疆大地，广大青年志存高远、脚踏实地，勃勃青春向下扎根、向阳而生。

自信自强，也在于志不求易、事不避难的历练。回乡奉献、谱写新时代青春之歌的黄文秀；舍小家顾大家，为山区群众脱贫致富奔走的张小娟……打赢脱贫攻坚战，创造彪炳史册的人间奇迹，离不开青年的倾力奉献、苦干实干。抗击新冠肺炎疫情斗争中，4.2万多名驰援湖北的医护人员中，有1.2万多名是90后，其中相当一部分还是95后甚至00后，青年一代挺身而出、担当奉献。大战大考见真章。广大青年不畏艰险、冲锋在前、舍生忘死，用臂膀扛起如山的责任，展现出青春激昂的风采，展现出中华民族的希望。他们用实际行动证明，新时代的中国青年是好样的，是堪当大任的。

自信自强，不仅需要克服困境，更需要超越自我。苏炳添突破年龄和体能局限，在百米短跑中取得9秒83的成绩，再次刷新历史；江梦南因一场意外失聪，却不服输、不气馁，努力学习，考上了清华大学博士研究生……自胜者强，自强者胜。广大青年既正视困难，又坚定信心，不断突破极限、超越自我，在各个赛道上书写着奋发有为的新篇章。他们的故事感动了中国，也激励着更多青年肩负历史使命，坚定前进信心，立大志、明大德、成大才、担大任，努力成为堪当民族复兴重任的时代新人，让青春在为祖国、为民族、为人民、为人类的不懈奋斗中绽放绚丽之花。

“以青春之我，创建青春之家庭，青春之国家，青春之民族，青春之人类，青春之地球，青春之宇宙……”一百多年前，李大钊向青年发出召唤。而今天，我们比历史上任何时期都更接近实现中华民族伟大复兴的目标，比历史上任何时期都更有信心、更有能力实现这个目标。生逢盛世，肩负重任，青年一代要继续保持自信自强、向阳而生的劲头，努力在生动实践中放飞青春梦想，为实现中华民族伟大复兴汇聚源源不断的青春力量。

《 人民日报 》（ 2022年04月17日 05 版）

(责编：李依环、熊旭)