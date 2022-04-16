教育部华东师范大学心理援助热线平台启动仪式在线上举行。 华东师范大学供图

(上海战疫录)“教育部华东师范大学心理援助热线平台”开通

中新网上海4月15日电 (记者 陈静)记者15日获悉，受教育部委托，华东师范大学心理与认知科学学院、上海市心理健康与危机干预重点实验室，面向全社会开通“教育部华东师范大学心理援助热线平台”，向大众提供疫情相关的心理援助热线和网络支持服务，并探索创造出一种全新的高校服务于地区和区域疫情防控的心理援助体系。

教育部华东师范大学心理援助热线平台启动仪式在线上举行。教育部应对新冠肺炎疫情工作领导小组办公室主任、体育卫生与艺术教育司司长王登峰表示，目前，新冠肺炎疫情防控形势非常严峻，需要采取更加严格的防控措施。上海的高校进行了长时间的封闭管理，中小学生居家上课，同学们很长时间足不出户。他希望教育部华东师范大学心理援助热线平台的建立，能把上海市心理健康、心理咨询、心理援助方面的专业力量团结起来，为广大中小学生及家长等提供专业的心理学帮助和支持。

上海市教育委员会副主任倪闽景指出，目前，上海一些高校封控管理了较长时间，同学们产生了很多心理不适，面临非常大的挑战。对这些同学的心理援助，要面对他们的真实问题，针对他们的实际困难，作好预判，有针对性地提出比较好的解决方案。他认为，要特别关注从方舱医院或隔离点返回学校生活的同学，给予适当的心理疏导；要充分考虑学生群体的差异性以及在封闭期间同学们的生活状况，创造多种多样的形式，对他们进行针对性的心理援助。倪闽景希望通过建立心理援助热线平台，充分汇聚心理学专业人士的力量，为疫情期间大中小学生的心理健康保驾护航，使他们保持良好的心态、投入学习生活。

“打好心理防疫战是打赢疫情防控阻击战的重要组成部分，利用专业知识引导公众舒缓心理压力、科学面对疫情，是高校心理学师生的重要社会担当。”华东师范大学党委书记梅兵表示，在心理援助热线平台的筹备阶段，来自全国心理学界的同仁们踊跃报名，以志愿服务的形式加入到平台的各项工作，在短时间内，聚集了来自各省市专业咨询师志愿者3000余人。

上海外国语大学党委书记姜锋认为，心理问题的疏导是整个防疫工作当中的重要环节。目前，上海面临着严峻的疫情考验，民众的物理空间和心理空间都受到了挤压，千差万别的诉求在人和人之间借助网络迅速传播，经过了相互激荡之后，又冲击到每个人的心理。教育部华东师范大学心理援助热线平台的开通，为民众提供了一个非常专业的心理疏导方式，希望心理援助热线平台能为上海的抗疫工作做出更大贡献。

心理援助热线平台志愿者代表、上海市风华中学正高级教师曹凤莲表示，将关注民众的心理健康求助需求，尤其对大中小学生、医护人员、老年人、孕产妇等特殊群体的心理需求给予帮助与支持，帮助他们疏解焦虑、平复情绪、保持心情的平静，维护心理健康。(完)

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