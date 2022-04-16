本报讯（记者 王斌）记者获悉，北京市公园管理中心“同在地球上，共享大自然”2022年生物多样性保护科普宣传月系列活动于今日正式启动。活动期间，在北京植物园、颐和园、天坛公园、北京动物园等市属11家公园、中国园林博物馆及北京市园林学校举办37项、近百场主题科普活动。

据北京市公园管理中心科技处处长宋利培介绍，此次活动采用“线上+线下”科普互动的方式开展。线上平台将依托“科普公园”微信公众号，设置“春花科普云播”“听·花开的声音”“听·古树的声音”“身边的飞羽精灵”“生物多样性科普互动”五个板块。

其中，在“春花科普云播”板块，通过“科普公园”微信公众号在线科普云播，市属公园陆续推出春花科普云导赏，带市民游客走进北京市属公园的花海，一同认识春天里的花卉。同时，对生物多样性保护工作开展情况及园林植物养护、花卉文化等内容进行科学普及。系列云播活动首场将推出天坛二月兰花海及陶然亭海棠盛景，4月下旬将陆续推出郁金香、兰花、牡丹和珍稀濒危植物的云播活动。

在“听·花开的声音”板块，结合市属公园“一园一品”名花及春季特色植物，“科普公园”微信公众号推出云赏花卉栏目，精选市属公园常见春花及传统特色花卉，以美图、科普讲解、科普文章的形式，链入名花科普赏析，了解中国传统花卉文化及背后的科普知识。游客还可实地拍花赏景，上传照片分享感悟，通过科普互动及小游戏等多种方式，分享春天的赏花体验。

公园中的古树被大家称为“活文物”。在“听·古树的声音”板块，“科普公园”微信公众号带领市民游客云赏市属公园25株古树，通过科普讲解员的解说了解每株古树背后的历史故事，同时还可参与互动答题、趣味游戏、照片征集等丰富的线上活动。

为了让市民游客进一步了解科普知识，此次科普宣传月系列活动设置“身边的飞羽精灵”板块，11家市属公园及中国园林博物馆在活动期间将举办“身边的飞羽精灵”鸟类科普展，与此同时，游客还可以参与线上科普答题，在云端邂逅身边的飞羽精灵。在“生物多样性科普互动”板块，市属公园、中国园林博物馆及园林学校将围绕动植物、鸟类、昆虫科普等相关主题开展多种线上、线下的生态活动。

此外，2022年生物多样性保护科普宣传月期间，颐和园、中山公园、香山公园等市属公园及中国园林博物馆还将举办科普展览、科普课堂、科普讲解等线下活动，让市民游客更好地了解公园的生态环境，体会春日里的勃勃生机。

其中，颐和园举办的“颐”花珍木植物主题科普体验，将“赏皇家园林、学园林生态、识春季花卉、绘自然笔记”四个环节贯穿其中，邀请游客线上体验皇家园林造园艺术及生态环境之美。同时在公园东堤还将举办春“颐”盎然——颐和园春花美图与科普展，使游客在欣赏美图的同时了解科普知识。

香山公园将通过微信公众号招募20组家庭，邀请游客参与科普小课堂、林间观察及释放天敌昆虫等活动，增加市民游客对生态保护、园林虫害防治的了解与认知。

中山公园以郁金香春花观赏季为依托，通过公园微信公众号招募游客来到园区，通过讲解员的解说进一步了解郁金香的栽培历史、品种、习性以及养护知识。

玉渊潭公园将带领游客参观湿地保育区，展示公园生态景观及鸟类、昆虫、兽类等野生动物生活栖息的精彩画面，讲解湿地生态、动植物知识、历史文化和有趣的生态故事。

中国园林博物馆将以岩石园为主题开展多场次科普互动体验，邀请游客走进展区内的岩石园，通过观察，了解岩石园的设计要点以及岩石植物的科普知识。

市公园管理中心提示，科普宣传月将持续至5月20日，游客市民可关注“科普公园”微信公众号及各单位微信公众号了解活动详情。

(责编：何淼、熊旭)