记者昨日从北京市住房城乡建设委获悉，北京市从新毕业大学生开始试点，启动了2022年保障性租赁住房青年公寓对接工作，试点的4个项目分布在海淀、朝阳、房山、昌平四个区，试点房源共653套、近1000间，帮助新毕业大学生安居，迈好走出校门的“第一步”，吸引应届大学毕业生留京就业创业，为北京建设高水平人才高地提供支撑。

四项目共提供房源653套

这次启动的试点项目分布在海淀、朝阳、房山、昌平四个区，试点区域高校聚集，有良乡大学城、沙河大学城及海淀众多高校，毕业生规模大，同时又拥有中关村科学城、未来科学城、中关村房山园、CBD等就业比较聚集的功能区，有助于职住平衡。各区结合自身发展实际，细化了具体项目租赁规则，将在后续发布的租赁登记公告中明确。

据介绍，4个项目试点房源共653套、近1000间，既有集体土地租赁住房，也有重点功能区配套的人才住房，均为全装修交付新房，配备家具家电，毕业生可以“拎包入住”。户型多样，既有26-35平方米的单间公寓，也有两居室、三居室分租房屋。

月租金低于市场水平

按照《北京市关于加快发展保障性租赁住房的实施方案》，保障性租赁住房租金应低于周边同地段同品质市场租赁住房租金水平，本次试点房源月租金均满足以上要求，大部分项目在2000-3000元之间。

考虑到年轻人特点，各项目还增加部分个性化服务，如朝阳区平乐园项目选择了客厅空间较大的房源，设计共享会客区域，为青年人交流会客提供适宜场所。房山夏庄村集体土地租赁住房项目为租客们提供包括快递收取、消杀在内的贴心管家服务、保洁服务，计划定期组织丰富的手工制作、美食分享、读书会等社群活动，力图打造高品质、有活力的青年社区。

毕业前登记毕业后入住

今年5月起，各个试点项目将陆续发布租赁登记公告。对海淀、昌平、房山项目感兴趣的毕业生可关注区人民政府网站，对朝阳平乐园项目感兴趣的毕业生可关注北京保障房中心有限公司网站，按照届时发布的公告要求进行申请并准备相关材料。按照各试点计划安排，相关部门将在有意向的大学生登记并通过审核后安排选房和看房工作，毕业季结束后陆续组织签约入住。

据相关负责人介绍，此次试点旨在探索对接机制和运营管理模式，积累实践经验，为长效开展新毕业大学生对接工作打下基础，后续还将组织各区陆续推出青年公寓项目，帮助更多大学毕业生、青年人实现“安居梦”。

重点发展保障性租赁住房

市住建委表示，“十四五”期间北京将重点发展保障性租赁住房，计划通过集体经营性建设用地、非居存量房屋改建、产业园区配套用地、企事业单位自有土地、新供应国有土地、存量房屋转化等多种渠道，建设筹集房源40万套（间）。

目前，部分保租房项目已陆续面向市场推出，如万科成寿寺、华润葆台、首创十八里店等项目，为青年人解决租房难题提供了有效路径。下一步，北京还将加大试点创新力度，选取更多适宜项目推进新市民、青年人、城市运行服务保障人员的住房保障工作。

据了解，3月17日，北京市人民政府办公厅印发《北京市关于加快发展保障性租赁住房的实施方案》，要求保障性租赁住房重点保障城市运行服务保障人员、新毕业大学生等群体。为加快政策落地，在大学生毕业季即将到来之前，北京市启动了此次四个保租房青年公寓项目对接试点。

文/本报记者 赵婷婷

(责编：何淼、熊旭)