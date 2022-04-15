人民网北京4月15日电 （记者李依环）记者今天从教育部获悉，教育部日前出台《关于严格规范高等学历继续教育校外教学点设置与管理工作的通知》（以下简称《通知》），对高等学历继续教育校外教学点设置与管理作出规范要求，引导中央部门所属高校减少校外教学点数量，引导地方高校在省内设置校外教学点、不跨省招生。

《通知》要求，压实主体责任。强调校外教学点是高校举办高等学历继续教育的依托和服务延伸，其教学和管理状况直接体现高校的办学质量，直接关系高校的品牌声誉。要求高校高度重视本校校外教学点的设置与管理，压实办学主体责任，指导校外教学点落实教育教学有关环节，加强教学过程监管和纪律约束，严格招生宣传、学籍、收费和经费使用等管理，确保在高校治理能力范围内有限设置校外教学点，并能管得住、管得好。

对于校外教学点数量范围，《通知》指出，要求高校审慎研究、合理规划本校校外教学点布局，严格控制校外教学点数量，审慎选择设点单位。引导中央部门所属高校减少校外教学点数量。引导地方高校在省内设置校外教学点、不跨省招生。限制设点单位范围，引导高校优先选择办学条件好、管理规范、保障有力的单位合作设置校外教学点。

此外，设点单位原则上应为普通高校、职业院校、成人高校、开放大学以及设有内部培训机构的行政机关和事业单位。确有需要，高校也可在设有内部培训机构的国有大中型企业设置校外教学点，但仅限招收该企业内部职工，不得面向社会招生。高校开展送教上门等合作办学，应纳入校外教学点管理。

《通知》要求，明确条件程序。明确教育行政部门、高校、设点单位职责分工，各地各高校根据《校外教学点设置工作指引》，开展校外教学点设置与备案工作。各地可根据本省实际，进一步明确、细化本省校外教学点管理要求，并对高校提交的校外教学点备案材料进行严格评议，重点关注程序是否规范、材料是否真实完整、办学条件是否达标、开设的专业与当地人才培养需求是否匹配等。

针对监督管理方面，《通知》强调，要求高校将校外教学点建设纳入学校党委重要议事日程，加强归口管理，定期开展校外教学点检查评估，及时堵住风险漏洞。要求教育行政部门对已备案的校外教学点加强日常监管和质量监测，建立健全校外教学点准入、评价、奖惩、退出和责任追究制度。各省级教育行政部门之间要建立“线上+线下”协同联动工作机制，开展联合惩戒，并联合其他相关部门，严厉打击虚假宣传、买卖生源、代学替考等违法违规行为。

《通知》明确，本通知印发之日至今年12月底，各地各高校暂停新增校外教学点。自2023年1月起各地各高校按照《校外教学点设置工作指引》开展校外教学点设置与备案工作，对于已备案但不符合《通知》要求的校外教学点，给予2年过渡期进行整改。下一步，教育部将持续推动各地各高校严格规范校外教学点管理，确保有关要求落实落地，促进高等学历继续教育健康有序发展，更好服务全民终身学习。

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