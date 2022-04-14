原标题：一所小学和足球的60年情缘

脚背颠球、正面运球、跨步堵抢……12日，一个寻常的周二傍晚，武汉市江汉区万松园路小学的足球场上，身穿红色训练服的六（3）班女生舒熙雯正和队友们进行常规训练。她所在的“皇马”队，在学校本学期的“万超联赛”中接连获胜。

“我很喜欢足球，踢球让我感到快乐。”去年，经过层层筛选，舒熙雯成功入选“全国青少年校园足球小学混合组国家队”。而今年即将小学毕业的舒熙雯，毫不犹豫地选择走职业道路：“下半年我将进入体校，我要踢职业，进国家队。”她稚嫩的脸庞上洋溢着自信的神采。

学校“曼城”队球员、四（1）班学生聂川博被教练戏称为“胖子”，踢后腰位置的他却十分精干、灵活。“我爸爸也喜欢足球。现在，我跟他一样啦。”他说。

不仅是平时，就连寒暑假，学校里像舒熙雯、聂川博一样的小运动员都没有停下训练的脚步。作为亚足联命名的“亚洲展望——男子、女子足球项目授权学校”，有着60多年建校历史的万松园路小学，拥有近乎等长的校园足球历史，走出了涂胜桥、蒿俊闵、姚翰林等一大批优秀职业足球运动员。

万松园路小学地处武汉的闹市区，只有一块室外操场。学校足球队总教练邓世俊告诉记者，为了保证所有在校学生每周都能上一节足球课，同时也不影响8支校队的专业训练，“学校想出了一个分区使用、分组教学的办法”。

邓世俊说，一块足球场用地线分成3片区域，可以容纳3个班级同时上课，一上午就能让大批学生在绿茵场上“过把瘾”。每个班被分为4组，由教练和家长志愿者分别带领学生进行带球跑动、跨栏、抱球对抗、五对五迷你赛等活动。一节课下来，孩子们可以参与囊括足球技术、体能训练、团队意识和比赛实战的4个项目。

万松园路小学校长熊丽萍介绍说，为了保证充分的师资力量进行足球普及教育，除了包括亚足联讲师、职业级教练邓世俊的7名C级及以上教练员，学校还培训了一队由中层行政人员、各科教师和学生家长组成的武汉市E级教练员团队。此外，学校与武汉体院合作，在校内设立校园足球教学研究实践基地。从2018年至今，武汉体院先后派出了百余名学生来到学校担任足球课实习教师，为足球课内涵提升发挥了重要作用。

熊丽萍强调，普及是校园足球的“主业”，让学校每一位学生学会踢足球，每周一节足球课要上好，足球社团活动要全面开展好。而提高则是通过选拔，组建每个年级的校队。“一个年级足球队只有50个名额，每次校队的选拔竞争都很激烈。”熊丽萍坦言，万松园路小学的足球培训也曾遭遇低谷，一度受到冷遇。近年来，随着国家政策的大力支持和足球运动日渐普及，越来越多的孩子以能进球队为荣。

进入校队，意味着队员需要每天额外花近两个小时在训练上，还不能松懈课业。“不辛苦，不累。”聂川博说，把他引上足球道路的是学校，而真正爱上足球的是他自己。

为了巩固和检验平时的训练成果，学校每学期都举行“万超足球联赛”，利用周末时间每周一赛，从低年级的五人制对决，到高年级的八人制对抗，一场比一场精彩。值得一提的是，家长们的参与度持续升温，和孩子一起参与学校的足球活动，主动担当起裁判员和摄影师的角色，场外的家长也是最忠实的啦啦队……

看到越来越多的孩子们喜欢踢足球，邓世俊十分高兴。作为出身万松园路小学的亚足联职业级教练，他说，近年来小学校园足球得到快速发展，足球立德树人的教育功能日益显著，下阶段如何“利用我国国民教育制度优势，在校园里探索竞技人才的成长通道”显得尤为重要。(新华社记者廖君、陈霄)

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