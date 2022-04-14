原标题：内蒙古9岁男孩爬高压塔触电重伤 爱心助力预计1个月后可出院

图为杜宇华攀爬的高压线塔。 张林虎 摄

连日来，内蒙古自治区呼和浩特市清水河县9岁男孩杜宇华牵动着很多人的心。

20天前，杜宇华因贪玩爬上了高压线塔触电坠落导致重伤，在北京接受治疗。目前，杜宇华已经进行了4次手术，左臂、左脚小拇指进行了截肢，后背、右臂、右手仍需要几次手术。

4月12日，记者来到事发现场进行探访。

图为杜宇华一家租住的窑洞。 张林虎 摄

为掏鸟窝爬上高压塔

杜宇华老家在清水河县农村，由于村里土地贫瘠，加之他和哥哥要上学，一家人搬到了县城，租住了一个20平方米窑洞。

平日里，父亲杜利平靠做瓦工维持家里生计，母亲全职照顾他和上初中的哥哥。

3月23日，杜宇华和小伙伴玩耍时，爬上了高压线塔触电坠落，导致身体多处受伤。

4月12日，记者在事发现场看到，高压线塔距离杜宇华家租住的窑洞不到1公里，位于半山坡上，铁塔顶端还有一个鸟窝。目测塔高约10米，直径约1米，纵横交错的结构很容易攀爬。

事发当天，杜利平夫妇外出，杜宇华和大他3岁的哥哥在家。由于哥哥手指受伤需要去卫生院输液，就把杜宇华一个人留在了家里。等哥哥回家后，发现杜宇华并不在家。不久，两个小孩跑到家里说杜宇华出事了。

“我是第一个赶到现场的，当时孩子处于昏迷状态，送医途中逐渐清醒，断断续续叙述了事发经过，他之所以爬上铁塔，就是想上去掏鸟窝。”杜宇华的叔叔刘丽平说。

在塔上，两块崭新的“禁止攀登高压危险”的提示牌清晰可见，杜宇华的亲属表示，指示牌是在出事后安装的。

“如果当时上面有指示牌，或者周边有围栏，或许就能避免这一场事故。”刘丽平说。

图为杜宇华一家租住的窑洞。 张林虎 摄

产权单位建议走法律程序

针对杜宇华家属反映的情况，记者来到了高压线塔的产权单位--呼和浩特市供电局清水河供电分局，该局安全监督室主任陈治国对于孩子出事深表同情。他告诉记者，铁塔运行多年，符合规范，从未出现过类似情况。

“事发当天，我们收到派出所通知后，立即赶到现场，发现了标识牌缺失，及时补立了新的提示牌。”陈治国说，“之前巡线时，标识牌还在，可能最近风大刮掉了。”

事情发生后，清水河供电分局很多员工通过网络平台为杜宇华进行了捐款。

“对于责任问题，只能通过法律途径来解决，如果法院判决有我们的责任，我们会按照判决结果进行赔偿，该承担的责任绝不会逃避。”陈治国说。

对此，内蒙古蒙杰律师事务所律师王永祥表示，依据相关规定，供电企业和用户应当采用先进技术、采取科学管理措施，安全供电、用电，避免发生事故，维护公共安全。“因电力运行事故给用户或者第三人造成损害的，供电企业应当依法承担赔偿责任。”王永祥说。

在呼和浩特市阳光家庭服务中心心理咨询师王志红看来，年幼的孩子贪玩、好动、对不了解的事物充满好奇心，但他们安全意识薄弱，作为家长和全社会要培养少年儿童的安全意识，根据他们的年龄和行为特点进行安全知识宣传。

图为部分爱心捐款截图。 张林虎 摄

爱心助力预计1个月后可出院

事发后，面对巨额的治疗费用，杜利平一筹莫展，向社会发出求助。

4月2日，中新网以《内蒙古9岁男孩爬高压铁塔触电 重伤巨额医疗费难倒家人》为题刊发报道，即刻引发爱心捐款热潮。

“希望他能勇敢面对以后的生活，早日康复。”

“略尽绵薄之力，希望孩子以后所行皆坦途。”

……

一时间，来自全国各地的爱心纷纷涌向杜宇华。

截至目前，当地宏河镇政府干部职工以及驻镇企业捐款4万余元，124名爱心人士和单位通过中新网捐助杜宇华爱心款约3.47万元，更多爱心人士通过网络筹款平台助力杜宇华。

与此同时，人保财险呼和浩特市分公司相关负责人看到报道后，立即对杜宇华的投保情况进行核实，发现他在学校办理了意外险，随即开通绿色理赔通道，将3.8万元的理赔款打入杜利平账户。

杜利平说，杜宇华的治疗费用已超30万元，还需要几次手术，后续治疗费用仍是最棘手的问题。

“左臂截肢后，医生原打算多留一点方便安假肢，但截肢部位一直感染，又进行了处理。右手手筋受损，手指不灵活，也需要进行几次手术，争取让右手功能完善。”杜利平说，孩子预计1个月后可出院。(中新网记者 张林虎)

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