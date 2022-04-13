2022年高考进入倒计时阶段，在新冠肺炎疫情反复常态化挑战面前，考生们接下来依然还会遇到各种各样的问题：如何高效复习？如何缓解紧张情绪？家长如何陪伴孩子备考？有哪些渠道了解到最新招考政策？

面对近期新冠肺炎疫情多发态势，东北财经大学闻令而动、响应迅速，坚决贯彻全国、全省新冠肺炎疫情防控工作会议精神，坚决落实教育系统疫情防控要求部署，严格实施校园封闭管理。在特殊时期，学校坚持切断病毒传播渠道、打通沟通渠道，封闭不隔考生心、拓展服务用真情。结合目前高校与高考考生及家长无法“面对面”交流的现实情况，学校迅速启动应急响应机制，研究制定了特殊时期普通本科招生宣传工作预案，探索拓展渠道，精准、直接、有效服务考生，积极回应考生诉求。

梳理优势特色 为考生挖掘兴趣提供内容支撑

东北财经大学以“培育卓越财经人才，服务经济社会发展”为使命，是一所突出经济学、管理学优势和特色，经济学、管理学、法学、文学、理学等多学科协调发展的研究型大学。学校是国内最早拥有硕士研究生（1981年）、博士研究生（1986年）培养资质的财经院校之一。 学校现有理论经济学、应用经济学、统计学、工商管理、公共管理和管理科学与工程6个一级学科博士后流动站；有理论经济学、应用经济学、统计学、管理科学与工程、工商管理和公共管理6个一级学科博士学位授权点，下设42个二级学科博士学位授权点（含自主设置16个）；有理论经济学、应用经济学、统计学、法学、马克思主义理论、外国语言文学、管理科学与工程、工商管理、公共管理和新闻传播学10个一级学科学术型硕士学位授权点，下设73个二级学科学术型硕士学位授权点（含自主设置18个）；有金融、应用统计、税务、国际商务、保险、资产评估、审计、法律、翻译、新闻与传播、汉语国际教育、工商管理、公共管理、会计、旅游管理、工程管理16个类别的全日制硕士专业学位授权点。在教育部首次专业学位水平评估中，学校工商管理、会计专业学位进入全国A类行列。

学校学科及专业建设特色突出。“经济学拔尖学生培养基地”入选教育部基础学科拔尖学生培养计划2.0基地（2020年度）。在教育部组织的全国第四轮学科评估中，应用经济学一级学科评估结果为A，进入全国2%-5%行列；工商管理一级学科评估结果为A-，进入全国5%-10%行列；统计学一级学科评估结果为A-，进入全国5%-10%行列；管理科学与工程一级学科评估结果为B+，进入全国10%-20%行列。财政学、产业经济学、会计学是国家重点学科及教育部、财政部批准的“国家级特色重点学科”，数量经济学为国家重点（培育）学科。应用经济学、统计学、工商管理、公共管理、管理科学与工程、理论经济学6个一级学科入选辽宁省高等学校一流学科A类。在教育部一流专业“双万计划”中，学校有22个本科专业入选国家级一流本科专业建设点（经济统计学、财政学、金融学、工程管理、工商管理、市场营销、人力资源管理、物流管理、会计学、财务管理、劳动与社会保障、电子商务、旅游管理、经济学、税收学、金融工程、国际经济与贸易、法学、应用统计学、管理科学、房地产开发与管理、资产评估），占全部本科专业的53.66%，29个本科专业获批省级以上一流本科专业建设点，占全部本科专业的70.73%。在高等学校本科教学改革与质量工程建设中，学校获批国家级特色专业9个（会计学、金融学、工商管理、财政学、统计学、税务、保险学、工程管理、旅游管理）。

封闭不隔心 为考生拓展兴趣提供渠道支撑

为切实保障广大师生安全，学校落实上级疫情防控政策要求，于日前实施了校园封闭管理。针对目前考生期待深入了解学校及专业，但学校与考生及家长无法“面对面”交流的现实情况， 学校坚持切断病毒传播渠道、打通沟通渠道两不误，封闭不隔考生心，用心、用情服务考生。学校实行14天轮岗制，安排专人进驻校园实时接待考生电话来访（041184710258、041184710259、4000411800）；在东北财经大学本科招生网、“东北财经大学招生办公室”微信订阅号、“东北财经大学本科招生”微信小程序、“东北财经大学招生办”头条号、“Dufer”抖音号、“东北财经大学招办”哔哩哔哩官方号，通过视频、文字、图表等方式从教师、学生、校友等视角向考生呈现了全方位立体化的东财校园文化生活。此外，学校针对不同生源省份、生源类型，启动开通了全国（108538798）及各省、不同类型招生咨询QQ群；在东北财经大学本科招生网开通了在线问答栏目，通过“院系包片”模式安排专人实时解答考生提问，为考生提升经管素养、拓展兴趣爱好提供了宽广平台。

分类汇总规则 为考生梦想成真提供政策解读支撑

对于具有明确求学意愿及报考诉求的考生，在未来时期另一较为重要任务是了解熟悉、精准把握招考政策信息。东北财经大学提示考生注意区分掌握两类招考政策。一类是由教育主管部门制定的，对高校招生录取、考生报考具有宏观普遍指导意义的规则。另一类是由高校以教育主管部门政策为指导制定的，对本校实施专业录取具有指导意义的自主性章程规范。对于第一类类政策信息，考生及家长可通过教育部阳光高考网、各省教育考试院官网，阅读政策原文获取。对于第二类政策信息，建议关注学校招生信息官方发布渠道获取。

在第二类政策信息中，录取规则（主要指投档后院校的专业分配规则）相关内容尤其重要，考生需留意以下几方面内容：

一是进档后分专业的依据，包括加分和专业级差。考生需关注如有加分，进档后分专业时是否承认加分；如第一专业志愿未能录取，选择第二专业志愿是否有分数级差。

二是同分考生的处理依据。即当出现一个专业名额面临多名同分考生竞争情况时的处理依据。其中，教育部和各省份规定享有高考加分或降分政策、“优先录取”政策、专业志顺序、单科成绩往往是同分考生录取结果不同的主要原因。

三是单科成绩要求，包括语种和分数要求。部分语言类专业有明确的语种要求；部分中外合作办学专业虽然无语种要求，但考生要对这一类专业入学后的外语教学语种做到心中有数。

据了解，2022年东北财经大学将陆续推出“其实风华在东财”纪念建校70周年主题招生宣传直播，届时将有来自不同研究领域的老师们深入介绍学校专业办学特色、讲解招考政策，详细信息请关注学校招生官方媒体动态。

备考贴士

东北财经大学提示广大考生，除查缺补漏夯实知识储备以外，保持良好的备考心态对考生来讲至关重要。考生可以尝试练习自我调整，学会减压，以不变应万变。这一时期家长要注意情绪管理，不要影响孩子备考，越是这个阶段，作为孩子坚强后盾的家长们越应该镇定自若，做好孩子坚强后盾。需要做到合理膳食、注意营养，同时应鼓励孩子规律作息、合理健身，拥有一个强健的体魄。针对孩子思想压力大、情绪波动现象，实施有效沟通，做好安抚和疏导。提前辅助孩子收集了解相关招生政策信息，为孩子志愿填报提前做好知识储备。

东北财经大学祝考生复习备考一切顺利，在2022年均能得偿所愿，金榜题名。（文/东北财经大学）

(责编：郝孟佳、熊旭)