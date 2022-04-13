4月8日，北京冬奥会、冬残奥会总结表彰大会在人民大会堂隆重举行。党中央、国务院表彰了一批在北京冬奥会、冬残奥会筹办和竞赛中作出突出贡献的集体和个人。在突出贡献个人名单中，北京市石景山区电厂路小学校长薛东榜上有名。

薛东，北京市石景山区电厂路小学校长，北京冬奥会火炬手，全国优秀教师，北京市第二批名校长。从2015年申办冬奥成功到2022年北京成功举办冬奥会及冬残奥会，近七年时间，薛东和全校师生共同努力，把北京市石景山区电厂路小学打造成为北京的一张奥林匹克教育特色名片，搭建了一所奥林匹克教育乐园。

北京冬奥组委的办公地在石景山区，电厂路小学就坐落在北京冬奥组委附近。当北京申办2022年冬奥会成功后，薛东抓住这个难得的契机，落实《北京2022年冬奥会和冬残奥会中小学生奥林匹克教育计划》，践行“一个不能少，全员参与奥林匹克教育”的实施理念，从2015年开始将奥林匹克教育和冰雪运动纳入学校常规教育教学工作中，完善和丰富课程供给，系统规划冬奥教育。通过初步探索、系统化构建、实施模式梳理三个阶段，电厂路小学形成了冬奥教育“文化·情境”育人模式，进而促进学生五育并举全面发展、教师专业成长、学校教育品质提升，探索出一条适合学校的特色发展之路，实现了“小学校、大发展”。

电厂路小学里面有一个“小小冬奥组委”，这个由学生组成的“组织”，不仅树立了学生的主人翁意识，更将奥运文化和精神深植于幼小的心灵。

近七年来，在学校一次次冬奥教育课程、主题活动、实践任务中，在一个个冬奥教育真实榜样的激励下，孩子们开阔了视野，增长了见识，体验到冬奥文化的魅力，学会了坚强、坚忍、坚持，懂得了遵守规则、尊重他人、责任与担当，努力在学习与生活中追求“卓越”，不断挑战自我，变得更加阳光、自信、大气，也更加快乐。

在一次次训练和参加比赛过程中，孩子们形成了坚忍的人格与健康的体魄。在后冬奥时代，奥林匹克教育如何继续？奥运精神又该如何在校园传承？薛东表示，要让体育带动四育，推进五育并举，用奥林匹克的魅力促进孩子全面发展。

在薛东看来，在一次次训练和参加比赛过程中，孩子们收获的不仅有技能、成绩，还有对冬奥精神的理解；在一次次拼搏中，孩子们克服困难、敢攀高峰、越挫越勇、团结奋进。在比赛过程中，面对强大的对手，孩子们毫不畏惧，敢于接受挑战，敢于战胜对手，即使失败了，也可通过总结经验再接再厉，让自己“更快、更高、更强——更团结”。

“冬奥会不光是体育，它还是一个促进学生五育并举、健康成长的平台，有些孩子，虽然没有运动天赋，但是他可以发挥他的美术特长，通过自己的画笔描绘冬奥蓝图。与此同时，我们也进行了科技教育，包括二氧化碳制冷机制冰等，我们的目标是让孩子既要全面发展，又能个性成长。”

经过不懈的努力，冬奥教育成了石景山区电厂路小学的鲜明特色。学校通过校园及室内外的冬奥元素布设，学生参与冬奥主题活动、冰雪项目课程、观赛和参赛活动等，形成了学校独特的冬奥教育文化和冬奥叙事。电厂路小学在全国、北京市有了一定的知名度和影响力，受到了国际奥委会、国际各冰雪组织、国家体育总局的高度认可。国际奥委会副主席小萨马兰奇观摩冬奥教育成果时评价道：“奥林匹克精神应该在校园蓬勃发展。电厂路小学孩子们眼中闪烁着光芒，他们对冬奥会和冰雪运动的热爱，令我们兴奋和自豪。”

借冬奥之势，借力冬奥教育为电厂路小学发展注入了新的活力，实现了“冬奥让学校更美好”。据悉，电厂路小学2021年被国家体育总局授牌全国唯一“冰雪学校”，2020年被国家体育总局授牌第二批冰雪运动推广示范单位，2020年被教育部命名全国校园冰雪运动特色校，2019年被教育部命名全国奥林匹克教育示范校。

此外，“冰雪运动旱地化——北京市石景山区电厂路小学对冰雪进校园的有益探索”入编北京冬奥组委发布的《北京2022年冬奥会和冬残奥会遗产案例报告集（2022）》中文版和国际版。

冬奥教育点燃了电厂路小学学生们心中的多彩梦想，带给学生们生命的成长、超越的力量和铭记一生的回忆。学校“小小冬奥组委会”主席、少先队员鞠雅萱，2020年作为北京市的集体代表参加了第八次全国少代会、2021年被评为全国优秀少先队员；电厂路小学少先队大队五（2）冬奥中队被评为北京市优秀少先队集体，张金浩同学被评为“北京市新时代好少年”。

受到党中央、国务院的表彰后，薛东对于冬奥精神有了全新的认识。“冬奥会虽然结束了，但是冬奥的精神不会停止，它依然是引领学校、引领孩子们成长的一个很好的平台。”他说，“一是迎难而上，二是追求卓越。迎难而上这个精神对于孩子非常重要，孩子在遇到挫折困难的时候，需要他们能够坚强起来；追求卓越，意味着孩子要有奋斗的目标，而冬奥会运动员、志愿者、各行各业的人才都是孩子们学习的榜样。”薛东表示。（记者 王东）

(责编：孙竞、熊旭)