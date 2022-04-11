“95后”刘志鹏大学毕业后选择回家乡湖南乔口镇养殖小龙虾。“我觉得留在家乡做一份事业挺好的，既能跟父母有个照应，还能顺便帮父老乡亲带货赚钱，帮他们把菜园子里吃的菜都卖出去。”他说。

2018年年底，长沙市望城区乔口镇田心坪村合作社流转了2000多亩土地，并招募“养虾大王”。刘志鹏闻讯被吸引回村，“乡下搞土地流转、集体承包、结构调整，而且全区都在鼓励水产养殖，我对这方面本身有兴趣，所以即使我当时是半路出家的，对未来也充满信心。”

在政策扶持下，当年12月26日，刘志鹏承包了400多亩土地，并于2019年2月27日正式注册成立了长沙市尚谷农业有限公司，顺利开启了自己的养虾事业。

刘志鹏介绍，与其他养殖户相比，他的养殖特色在于小龙虾的生长环境，“小龙虾在荷花池长大，里面环境相对更生态，因为小龙虾会捕食荷花池里面的昆虫微生物，也会吃藕尖，这些天然饵料让它们体态健硕、底板干净、肉质紧实。”

为了养好小龙虾，刘志鹏还引入了不少黑科技。小龙虾如果缺氧会发生一系列应激反应，轻则减少进食、体质变弱，重则会因抵抗力下降而得病甚至死亡。为了解决这一问题，望城荷花虾产业合作互助平台的几位专家为他提供了技术指导，同时也为他带来了微孔增氧技术。

“微孔增氧防堵性强，水中噪音小，省电节能，还可对池塘底部直接增氧，是目前最适合安装在虾塘的增氧机。”刘志鹏说，这样的增氧方式还能加快池塘底氨、氮、亚硝酸盐、硫化氢的氧化，改善水质条件。

为减轻工人们的体力劳动，他还专门购置了一台用于投洒饲料的无人机。刘志鹏说，原来工人们给小龙虾投喂饲料都得在池塘中间手摇小船来回穿梭，至少需要花一个下午的时间，现在用无人机就只要安排人在岸边盯着，让无人机按照固定路线进行空投，花两个小时就能完成。

小龙虾的生长周期为一个月左右，每年的五六月份都是小龙虾的收获季。刘志鹏说，第一批小龙虾被打捞上来的那番情景他仍然记忆犹新，目之所及尽是青红。“一笼一笼的小龙虾活蹦乱跳的，可以装满好几条船。”

在养虾事业蒸蒸日上的同时，刘志鹏也在琢磨着怎样带动村民一起致富。“因为小龙虾大部分都是供应农贸市场和饭店的，所以在送货时，我就顺便问店里需要什么，然后根据需求去找周边农户商量帮他们带货，这样他们每个月也能有额外收入。”刘志鹏说，他想以小龙虾为突破口，把村子周边的农副产品也带动起来，让父老乡亲们过上更好的生活。

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