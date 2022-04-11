新华社广州4月10日电（记者徐弘毅）记者从10日举行的广州市政府新闻发布会获悉，4月9日8时至10日14时，广州新增22例新冠病毒感染者。自4月11日起，广州市中小学阶段学校暂停线下教学。

广州市卫生健康委员会副主任陈斌说，近日续发感染者大部分来自白云区中风险地区和各类管控区域中，主要在密接、次密接或重点人群中主动排查发现，呈现出在个别工作场所、家庭聚集等特点，传播链条基本清晰。陆续排查出的感染个案提示，本次疫情不排除社区隐匿性传播的可能。

广州市教育局副局长陈学明通报，自4月11日起，广州市中小学阶段学校暂停线下教学，采取线上教学，有住宿条件和全封闭管理条件的高三除外。幼儿园停止幼儿入园，校外培训机构暂停线下教学，托管机构暂停服务，高等院校实施封闭管理。原定于4月11日开始的广州中考体育考试暂停。

广州市政府副秘书长吴林波说，广州组织全市重点供应企业加大储备力度，按平时2至3倍的规模进行物资准备，并指定专人负责“最后100米”的物资配送，确保物资及时送到群众手上；全面摸清封控管控区域内透析、孕产妇、残疾人、独居老人、慢性病人等特殊群体的就诊、用药、生活等基本需求，统筹安排给予解决。此外，根据规划部署，目前正在琶洲会展中心推进建设方舱医院。

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