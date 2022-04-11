新华社北京4月10日电（记者李恒）国家卫生健康委近日印发《国家卫生健康委关于贯彻2021-2030年中国妇女儿童发展纲要的实施方案》。方案指出，到2030年，适龄妇女宫颈癌人群筛查率达到70%以上，艾滋病母婴传播率下降到2%以下，每千名儿童拥有儿科执业(助理)医生达到1.12名、床位增至3.17张。

方案指出，进入新发展阶段，广大妇女儿童的健康主题已经从生命安全守底线扩展到全面健康促发展。特别是生育政策调整以来，高龄、多产次产妇比例增加，妊娠期并发症、合并症和出生缺陷发生风险增大，新生儿安全和儿童保健需求进一步增加，妇幼健康工作面临新挑战。

方案提出，要坚持以人为本，共建共享；统筹协调，分类指导；防治结合，中西医并重；目标导向，需求牵引四个方面的基本原则。推动人人参与、人人尽力、人人享有，聚焦重点，精准施策，从以“治病为中心”向“以健康为中心”转变，预防和减少妇女儿童疾病发生。

根据方案，到2030年，妇女儿童健康主要目标包括：全国孕产妇死亡率下降到12/10万以下，全国新生儿、婴儿和5岁以下儿童死亡率分别降至3.0‰、5.0‰和6.0‰以下；孕产妇系统管理率达到90%以上；婚前医学检查率达到70%，产前筛查率达到90%，新生儿遗传代谢病筛查率和新生儿听力障碍筛查率分别达到98%和90%以上；适龄儿童免疫规划疫苗接种率以乡(镇、街道)为单位保持在90%以上；0至6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率达到90%以上，12岁儿童龋患率控制在25%以内；6个月内婴儿纯母乳喂养率达到50%以上等。

方案还提出包括持续保障母婴安全、加强出生缺陷综合防治、加强儿童健康服务和管理、加强儿童疾病综合防治、预防和控制儿童伤害、建立完善女性全生命周期健康管理模式、防治妇女重大疾病、支持家庭与妇女全面发展等8个方面主要任务。

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