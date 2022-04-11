上海新一轮疫情发生以来，沪上各高校的院士、教授、工程师、学子纷纷挺身而出，向科技借力，为抗击疫情贡献高校力量。

自3月初以来，复旦大学启动常态化核酸筛查工作，要求班级辅导员核查学生“健康云”核酸完成截图，确保“不漏一人”。复旦大学信息科学与工程学院生物医学工程专业博士生李小康，是学院2019级信息1班的辅导员。学校进入准封闭管理状态后，忙于抗疫工作的李小康发现，核查一个班的核酸完成截图就需要半小时，人数多的院系不仅花费的时间更长，还有错漏的风险。

李小康想到，人工核查单调枯燥又费时，且重复性很强，正符合计算机程序的特点。于是，他决定写一个自动核查核酸完成截图的程序。说干就干，3月15日晚，他运用所学，快速开发了一个小程序。程序一写好，李小康就用自己班级的核酸截图进行了验证，准确率很高，甚至检测出了之前人工核查没有发现的问题。程序运行时间很短，80多张截图只需要20多秒。这个程序目前已在信息科学与工程学院服务两周。为了方便不会编程的老师使用，李小康还把程序进行了封装。“用的时候，只要在命令行输入一行代码就可以运行，非常简单。”他说。

在闭环管理的上海交通大学闵行校区，学生们“足不出宿舍”，院士、教授、工程师等300多位教职工变身“外卖员”，承担起100多幢宿舍楼内近3万名学生一日三餐的送餐任务。自3月12日起，在科研和线上授课之余，他们身着防护服，为学生打饭、送餐。

为了让学生拿到的菜肴“更快、更热、更香”，私家车、三轮车、无人拖车、无人小巴4款“送餐神器”在校园内先后投入使用。不仅如此，教授们还运用专业技能，利用建模分析，研究出最优的汽车后备厢放置方式及送餐路线，使单车配送盒饭数量从一车几十份升级到一车1500份。

在上海理工大学光电学院微纳光学与生物芯片实验室，博士生杨波手持一把15厘米长的透明“尺子”，正在进行聚合酶链式反应（PCR）的相关实验。“你可以尝试把它改成‘同心圆’结构，这样就可以实现6至10个样品同时检测的功能。”他的导师、光电学院常务副院长张大伟在一旁指导。

这把不起眼的“尺子”其实是一块“连续流式PCR芯片”，可以用来协助检测新冠病毒。在完成核酸采样后，棉签上会沾满唾液。但是唾液中所含新冠病毒的分子量并不全是病毒，需要经过前期的分子扩增才能进行更有效的检测。PCR芯片就是对病毒进行“爆炸式扩增”的重要步骤。“目前我们对单一样品的扩增时间是2分钟，同类研究可能需要半小时，这已经是比较创新的成果了。但是，我们的进一步目标是实现多个样品同时快速检测，也就是更快更高效。”杨波介绍。

指导完杨波，张大伟回到了自己的办公室，与校外合作伙伴上海临港集团金土环保公司进行线上会议，研讨快递外包装的紫外线消杀技术。“疫情防控形势这么紧迫，急需科技助力，我们科研工作者有责任在各自研究领域‘跑’得更快。”张大伟有着强烈的紧迫感。（记者 孟歆迪）

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