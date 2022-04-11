段 阳 谭 静

习近平总书记指出：“要用好学校思政课这个渠道，推动党的历史更好进教材、进课堂、进头脑，发挥好党史立德树人的重要作用。”思政课是落实立德树人根本任务的关键课程，关系培养什么样的人、如何培养人以及为谁培养人这一根本问题。高校要从党和国家事业发展全局的高度，坚守为党育人、为国育才，用好思政课这个渠道，将党史学习教育融入立德树人全过程，努力培养担当民族复兴大任的时代新人。

提高教师队伍育人水平。习近平总书记指出：“办好思想政治理论课关键在教师，关键在发挥教师的积极性、主动性、创造性。”教师的育人意识和育人水平对思政课效果有直接影响，教师只有自己正心明道，不断提升育人本领，才能将思政课讲深讲透，有效引导学生真学真懂真信真用。思政课教师要坚持教育者先受教育，加强学习，深刻认识党史学习教育的重要性和必要性，不断提升自身党史修养，把学习党史同总结经验、观照现实、推动教学结合起来，练就会学党史、会讲党史、会用党史的真本领，努力把学习成果转化为教学工作的动力和成效，充分发挥党史以史鉴今、资政育人的作用。学校可通过定期安排思政课教师到党校、干部学院研修，参加典型经验交流以及现场教学观摩等方式，不断提升教师的专业水平和综合素养。

用好课堂教学党史元素。习近平总书记指出：“历史是最好的教科书。”中国共产党的历史是中国近现代以来最为可歌可泣的篇章，蕴含着无比宝贵的精神财富，是我们讲好思政课最生动、最有说服力的教科书。要用好用活党史教科书，创新教学形式，丰富教学载体，通过生动、深入、具体的纵横比较，把党的奋斗历程和伟大成就、光荣传统和优良作风、实践创造和历史经验讲清楚、讲明白。引导学生不断深化对历史进程的认识、对历史规律的把握、对历史智慧的运用，更加深刻地理解中国共产党为什么能、马克思主义为什么行、中国特色社会主义为什么好，从党的百年奋斗中看清楚过去我们为什么能够成功、弄明白未来我们怎样才能继续成功，做到学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行，更好树立历史思维、拓宽历史视野、增强历史担当，矢志为实现中华民族伟大复兴贡献青春力量。

发挥第二课堂育人功能。习近平总书记指出：“要坚持理论性和实践性相统一，用科学理论培养人，重视思政课的实践性”。发挥好党史立德树人的重要作用，不仅要用好第一课堂，也要拓展第二课堂，发挥其育人功能。高校应立足地方红色文化资源，积极搭建合作共享平台，利用革命旧址、爱国主义教育基地等开展红色研学，打造红色精品课程，讲好党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史，教育引导学生深刻认识红色政权来之不易、新中国来之不易、中国特色社会主义来之不易，善于从党的历史中汲取智慧和力量，让红色基因代代相传。依托新媒体平台，构建线上线下相互促进的党史学习教育平台，通过在线学习、短视频制作、情景剧展演等形式，提高学生学习党史的积极性和主动性，实现学有所思、学有所悟、学有所得。加强校园文化建设，组织开展党史讲堂、红色阅读等活动，邀请老战士、老党员、先进模范等进校园宣讲党史故事、英雄故事，播撒知史爱党、知史爱国的种子，营造浓厚的校园红色文化氛围。

（作者单位：昆明理工大学马克思主义学院）

《 人民日报 》（ 2022年04月11日 09 版）

(责编：孙竞、熊旭)