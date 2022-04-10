云南省红河哈尼族彝族自治州屏边苗族自治县湾塘乡湾塘小学多措并举
呵护好孩子的眼睛（在一线）
在云南省红河哈尼族彝族自治州屏边苗族自治县湾塘乡湾塘小学，抬头就能看见山、看见树、看见蓝天与白云。绿树掩映的校园传来阵阵欢声笑语，到处都是活泼的身影。走在校园里，记者观察到一个细节：在这所小学，几乎看不到“小眼镜”。
200米的操场、一个篮球场、两个乒乓球台、两副双杠……乡村小学的体育设施算不上丰富，但每处都有学生使用。“强化户外活动和体育锻炼，是预防近视的好办法。”体育教师周永树说，学校开齐开足体育课、每天都有课间操，下午课后还有一小时的自由活动。
“自由活动时，大多数学生都会走出教室、走进体育场，打球、跳绳、跑步……一天下来，学生的户外活动时间至少有3个小时。”周永树说，有些适合在室外上的课，老师还会把课堂“搬”到大树下、操场上，让学生在大自然中探究学习。
在户外，学校鼓励学生多运动，缓解视力疲劳；在室内，通过定期调换座位、调整视野距离来预防近视。“我们综合考虑学生的身高、视力等因素，每两周调换一次位置。”副校长马贵傧说。
科学规范使用电子产品也是预防近视的必要措施。在湾塘小学，除了教室里的电子白板、计算机课上的电脑，小学生们很少使用手机等其他电子产品。
“以前常有学生把手机带进学校，既影响学习的专注度，也不利于保护视力。学校老师和家长商议，认为应该限制手机使用时长。”马贵傧介绍，学生20%是留守儿童，老师们允许这部分学生携带电话手表进校、方便与父母联系，其他同学则不允许携带。
学生回到家中，电子产品的使用需要家长的监督。湾塘小学成立了家长委员会，家长们督促孩子保护视力，形成了家校互动合力。疫情防控期间，学生在家上网课，但湾塘小学的近视率没有上升。“我们组织老师到学生家里送书、教授学习方法，也提醒家长注意孩子的电子产品使用时间。”马贵傧说。
保持良好的视力、培养健康的体魄，还需要充足的营养、合理的作息。“我们是一所寄宿制学校，学生一日三餐都在学校吃，特别注重饮食营养搭配。”湾塘小学校长孙付标介绍，食堂每天供应的菜品都不同，早餐按当地习惯吃米线，中餐和晚餐保证四菜一汤加主食，还配有牛奶，尽可能保证营养均衡。
在睡眠方面，五年级2班班主任尹芳告诉记者，从一年级新生入学开始，学校就注重培养学生养成良好的作息习惯。“学校晚上9点准时熄灯，学生都能做到早睡早起。加上中午午休，一天的睡眠时间能达到10.5小时。学生得到充分休息，也有助于保护视力、预防近视。”
如今，在湾塘小学，保护视力的重要性深植于每位学生的心中。“学习时端正坐姿，不在强光下看书、不躺着看书、不频繁接触电子产品……”说到自己保护视力的小窍门，五年级3班的张婷有很多话要说，“还有，要做好眼保健操！我们会给低年级同学做示范，手把手教他们做，提高眼保健操的效果。”
“在我们看来，眼睛是孩子心灵的窗户，保护视力十分重要。”孙付标说，近年来，学校一边抓教学，一边抓视力保护，在保持低近视率的同时，教学质量也从全县中下水平提高到了中上水平。
“你笑起来真好看，像春天的花一样……”大课间到了，学校将这首孩子们喜欢的歌曲选作课间操配乐，孩子们在阳光下尽情地唱着、跳着。歌声穿过湾塘乡漫山遍野的荔枝林，传得老远老远。
（余湘珺、胡艳辉参与采写）
《 人民日报 》（ 2022年04月10日 05 版）
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