本报记者 杨文明

在云南省红河哈尼族彝族自治州屏边苗族自治县湾塘乡湾塘小学，抬头就能看见山、看见树、看见蓝天与白云。绿树掩映的校园传来阵阵欢声笑语，到处都是活泼的身影。走在校园里，记者观察到一个细节：在这所小学，几乎看不到“小眼镜”。

200米的操场、一个篮球场、两个乒乓球台、两副双杠……乡村小学的体育设施算不上丰富，但每处都有学生使用。“强化户外活动和体育锻炼，是预防近视的好办法。”体育教师周永树说，学校开齐开足体育课、每天都有课间操，下午课后还有一小时的自由活动。

“自由活动时，大多数学生都会走出教室、走进体育场，打球、跳绳、跑步……一天下来，学生的户外活动时间至少有3个小时。”周永树说，有些适合在室外上的课，老师还会把课堂“搬”到大树下、操场上，让学生在大自然中探究学习。

在户外，学校鼓励学生多运动，缓解视力疲劳；在室内，通过定期调换座位、调整视野距离来预防近视。“我们综合考虑学生的身高、视力等因素，每两周调换一次位置。”副校长马贵傧说。

科学规范使用电子产品也是预防近视的必要措施。在湾塘小学，除了教室里的电子白板、计算机课上的电脑，小学生们很少使用手机等其他电子产品。

“以前常有学生把手机带进学校，既影响学习的专注度，也不利于保护视力。学校老师和家长商议，认为应该限制手机使用时长。”马贵傧介绍，学生20%是留守儿童，老师们允许这部分学生携带电话手表进校、方便与父母联系，其他同学则不允许携带。

学生回到家中，电子产品的使用需要家长的监督。湾塘小学成立了家长委员会，家长们督促孩子保护视力，形成了家校互动合力。疫情防控期间，学生在家上网课，但湾塘小学的近视率没有上升。“我们组织老师到学生家里送书、教授学习方法，也提醒家长注意孩子的电子产品使用时间。”马贵傧说。

保持良好的视力、培养健康的体魄，还需要充足的营养、合理的作息。“我们是一所寄宿制学校，学生一日三餐都在学校吃，特别注重饮食营养搭配。”湾塘小学校长孙付标介绍，食堂每天供应的菜品都不同，早餐按当地习惯吃米线，中餐和晚餐保证四菜一汤加主食，还配有牛奶，尽可能保证营养均衡。

在睡眠方面，五年级2班班主任尹芳告诉记者，从一年级新生入学开始，学校就注重培养学生养成良好的作息习惯。“学校晚上9点准时熄灯，学生都能做到早睡早起。加上中午午休，一天的睡眠时间能达到10.5小时。学生得到充分休息，也有助于保护视力、预防近视。”

如今，在湾塘小学，保护视力的重要性深植于每位学生的心中。“学习时端正坐姿，不在强光下看书、不躺着看书、不频繁接触电子产品……”说到自己保护视力的小窍门，五年级3班的张婷有很多话要说，“还有，要做好眼保健操！我们会给低年级同学做示范，手把手教他们做，提高眼保健操的效果。”

“在我们看来，眼睛是孩子心灵的窗户，保护视力十分重要。”孙付标说，近年来，学校一边抓教学，一边抓视力保护，在保持低近视率的同时，教学质量也从全县中下水平提高到了中上水平。

“你笑起来真好看，像春天的花一样……”大课间到了，学校将这首孩子们喜欢的歌曲选作课间操配乐，孩子们在阳光下尽情地唱着、跳着。歌声穿过湾塘乡漫山遍野的荔枝林，传得老远老远。

（余湘珺、胡艳辉参与采写）

《 人民日报 》（ 2022年04月10日 05 版）

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