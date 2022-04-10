本报记者 田豆豆 李 霞 闫伊乔

图①：湖北省黄冈市蕲春县茅山小学校长张燕。

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图②：茅山小学学生在练习非洲鼓。

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图③：茅山小学校园一角。

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是对美的追求，给了她面对“残损”人生的勇气；是对美的追求，让她的600名学生朝气蓬勃、昂扬向上……

今年38岁的张燕，从一名自小罹患小儿麻痹症、缺乏自信的姑娘，成长为一名屡获表彰的小学校长。她因追求美而找到了自己的“诗和远方”，也因追求美，帮助学生自信成长。

日前，记者来到湖北省黄冈市蕲春县茅山小学，了解校长张燕和学校的故事。

做美的教师

茅山小学位于蕲春县彭思镇。

从武汉驱车357公里，记者来到学校时，正赶上同学们进行节目展演，舞蹈、合唱、非洲鼓、篮球……热闹非凡。

稚嫩而纯真的歌声中，整齐而欢快的舞蹈中，孩子们满面笑容，校园内洋溢着浓浓的欢乐氛围。张燕也和同学们一起打着非洲鼓，快乐得像个孩子，阳光洒在她的身上，很美。

38年前，张燕出生在彭思镇一个普通农家，未满周岁时，一场疾病——小儿麻痹症，剥夺了张燕正常行走的能力。儿时的她曾一度陷入消极、自卑。是对美的向往与追求，帮助她走出低谷。回想起童年经历，张燕说：“那时，我就暗暗告诉自己，一定要坚强，学会坦然接受别人的眼光，要像健全的人一样去感受生活的美好！”

多年后，一次报告会上，张燕在谈及理想时说：“理想是什么？我认为，理想是翅膀，可以带你在梦想的天空里自由翱翔；理想是一盏灯，可以在你迷失方向时为你指引道路；理想，就是照亮别人，也成就自己。虽然我没有健全的身体，但别人能做的我也一样能做到，我不愿让自己的青春在自卑与平庸中度过，我也不愿与我有着类似经历的孩子人生是灰色的。努力用知识为他们增添力量，用对美的追求激励他们奋发向上，是我一生的梦想。”

2010年，茅山小学推选校长，作为一名普通教师的张燕以高票当选。第二年，张燕便和她的团队提出了以“美”为目标的办学理念——“做美的教师，育美的少年，办美的教育”。弘扬校园“美”文化，建立道德“美”公约，做到师生共建“美”，行为规范“美”，通过坚持每周评选“校园小明星”“最美班集体”“最美教师”、开展“感恩父母”“我是小小志愿者”等活动，重点培养学生良好的行为习惯和道德修养。

育美的少年

“在我们学校，大多数学生是留守儿童，爸爸妈妈常年不在身边，于是，我充当起母亲的角色，带他们吃饭、看病，给他们买学习用品。”张燕的一言一行让孩子们感受到母亲的温暖，为此，直到现在，很多学生都习惯地喊她“校长妈妈”。

“校长妈妈好！”“你好！”“老师好！”“你好！”……与张燕一起，在茅山小学走一圈，记者已记不清回答了多少个“你好”。每个学生都会主动问好，每个学生都热情阳光。看着这些活泼开朗、毫不怯生的孩子，张燕的语气充满自豪：“过去，孩子们可不是这样的。我们统计过，全校学生有2/3是留守儿童，就是父母二人都在外务工的。”如今，留守儿童常见的孤独、自卑等表现，在茅山小学几乎看不见了。

接手学校后，张燕就创立了校舞蹈队、合唱团，选拔有天分的学生进行艺术训练，并代表学校登上各种舞台表演节目。2016年茅山小学被评为湖北省“乡村学校少年宫”项目学校后，张燕在学校开了10多个兴趣班，二胡、电子琴、舞蹈、书法、剪纸、篮球、呼啦圈等百花齐放，让每个孩子都能找到一门爱好特长。2021年“双减”政策出台后，茅山小学开设了11个兴趣班，并把它们落实在“5+2”课后服务中。没有专业舞蹈室，学生们就在食堂训练；没有多余教室，兴趣班就搞“走班制”；没有文体专业教师，老师们就各展所长。

“我们的学生个个充满自信，尤其是表演节目时，我带出去参加活动，总有人问我，‘你带的真的是村里的孩子吗？’”张燕说，是美育，打开了一些孩子封闭的心门。

作为一名农村学校的管理者，张燕深知农村的孩子缺少的是什么，这些年，在她的争取下，不少爱心企业除了为学校捐资捐物之外，还给予孩子们走出校门看世界的机会。

2018年7月，茅山小学举办了为期一周的“梦想北京”暑期夏令营活动，爬长城、游故宫、逛北大、看鸟巢。学校每年都会组织孩子们去武汉开展研学活动，参观省博物馆、建筑科技馆、革命纪念馆、武汉大学……读万卷书、行万里路，在丰富的社会生活中学习体验，激发了孩子们的学习热情，也激发了他们走出山村、去探寻更广大世界的愿望。

为了更好地推进“美”文化，茅山小学还开展了多种多样的活动，如户外拓展、研学旅行、演讲比赛、朗诵比赛、校园集体舞比赛、亲子运动会等。润物无声中，孩子们慢慢褪去羞涩与腼腆，变得阳光活泼、讲文明、懂礼仪，懂得互帮互助、团结协作，学会了吃苦耐劳、勤奋进取，更明白了人生的路很长，只要努力，就会收获成长。

办美的教育

在茅山小学，美育与德育相得益彰。唱歌、绘画、打鼓、演讲……创作美、展示美的过程不仅是美育，也是德育。不论严寒酷暑，在操场上、在食堂里排练时，张燕总是严格训练每一名学生，细抠每一个细节。她总是用自己的经历教导学生：“越努力越幸运，付出就会有回报！”当孩子们登上越来越大的舞台，捧回一个个奖杯，他们越来越真切地感受到了拼搏、奋斗的意义。

张燕说：“这些年，通过最美教师的打造、最美少年的培育，我们‘办美的教育’这个目标正在逐步实现。只要我们一直努力下去，一定会让美在每名老师和学生的心中扎根，开花结果。”

更为可喜的是，在茅山小学，美育绝不仅仅是教孩子唱歌画画，更是实现心灵的丰盈，帮助孩子们建立明确的人生目标、拥有宽阔的视野，增加对生命细腻的感悟。

2021年10月，五年级的余佳华在蕲春县演讲比赛中获得一等奖。她在演讲中说，自己的理想是当一名大学老师。因为，“我的老师们教导学生时尽心尽力，长大后我也想成为这样的人。”

2021年11月，三年级的叶诗文参加了湖北省妇联、省民政厅举办的“万名爱心妈妈结对关爱万名留守儿童”总结展示活动，并参与演出舞蹈《童心向党》。她告诉记者，自己的理想是当一名医生，“抗击疫情时，有那么多医生帮助我们，我也想成为那样勇敢善良的人。”

如今，在社会各界的关心下，在张燕和老师们的努力下，不仅孩子们的精神面貌焕然一新，学校的条件也有了极大改观。11个教学班都配齐了多媒体现代化教学设备，实现了网络教学“班班通”。图书室、实验室、音乐室、美术室、多媒体教室、乒乓球台、篮球场、羽毛球场等设施一应俱全。

“今年是我在茅山小学的第十二个年头了。”来到张燕办公室，书架上摆放的，除了奖章，还有许多与孩子们在一起的照片。张燕说，这是荣誉，也是鞭策，提醒她始终不忘教育者的“初心”，为了每个孩子更好地成长，不放松、不懈怠。

采访结束，走出学校时，记者忍不住回望这所普通的乡村小学：教室内，书声琅琅；操场上，生意盎然。也忍不住思考，究竟何为好的教育。正如张燕所说，不仅要给学生知识，还要给学生发现美的眼睛，向往美的心灵和创造美的双手，要给学生诗和远方。要让乡村的孩子们拥有人生出彩的机会，敢于有梦，勇于追梦。

版式设计：张丹峰

《 人民日报 》（ 2022年04月10日 05 版）

(责编：白宇、赵欣悦)