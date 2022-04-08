陕西省岚皋县城关第二小学的学生在校园活动室学习剪纸。新华社发

山东省青岛市即墨区龙山街道团彪庄村的小学生在足球场踢球。新华社发

浙江省湖州市长兴县李家巷小学的学生们在主题活动上绘制风筝。新华社发

一名苗族女孩在贵州省黔东南州从江县丙妹镇大歹小学教室阳台上朗读课文。新华社发

编者按

乡村兴则国家兴，教育强则国家强。乡村教育关乎国计民生、关乎乡村振兴，对巩固脱贫攻坚成果，推动其与乡村振兴有效衔接，助力实现共同富裕具有重大意义。习近平总书记一直高度重视乡村教育，对此寄予殷切期望。今年的《政府工作报告》，也就推动义务教育优质均衡发展和城乡一体化，加强乡村教师定向培养、在职培训与待遇保障等提出要求。

党的十八大以来，我国切实加大对乡村、山区、边远地区的教育投入，全方位促进乡村教育发展。从“有学上”到“上好学”，一系列喜人变化点亮了广袤乡野，温暖着菁菁校园。我们邀请相关亲历者，以鲜活故事呈现真实变迁，并请专家为乡村振兴背景下的农村教育高质量发展建言献策。

1.二十七载育人 桃李春风

讲述人：四川省绵阳市北川羌族自治县白坭乡小学教师 张秀琴

1995年，我来到白坭小学当老师。一晃快三十年了，回想过往教书的日子，难忘的故事可真不少。

那会儿，山区孩子读书难，很多家庭拖欠书费、学费。我得知后，就用自己的工资替他们垫付，还走十几里山路去家访。学校当时没有操场，我们就清理河滩，自建活动场所；还编排设计一些当地民俗舞蹈，教孩子们跳舞……虽然很累，但一看到孩子们活泼的身影，我心里就很满足。

2008年汶川地震，我们承受了巨大的伤痛。那时，我无暇顾及县城里家人的安危，一心扑在学生身上。灾后不到一个月，我又被分派到大坪村去给学生上课，直到灾情稳定。8月学校放假了，我才赶回北川老县城，第一次见到幸免于难的家人。当我看到父亲无助的眼神时，心中的愧疚顿时化作止不住的泪水。

震后，在各方关心下，学校渐渐从伤痛中恢复，并且日益焕发生机。步入新时代，学校更是发生了翻天覆地的变化：我们有了整洁崭新的电脑室，设备用具齐全的实验室，语文、数学器材室，电子琴、风琴、钢琴等乐器，以及各种体育用品……

此外，“班班通”设备的安装改变了我们的上课方式。一张看不见的网，让山里的孩子享受到了和大城市差不多的教学内容。以前，孩子们见识少、想象力贫乏，最怕写作文，课堂教学效果也不好。如今有了网课，既可以让孩子们接受优质的课件教学，又可以在线展示他们的作品，并进行互动分享。教学质量有了明显提升，山村孩子变得自信而活泼，有时在街头巷尾都能听到老百姓们的夸赞声呢。我们老师的工作条件也是大变样，工资待遇越来越好。

感受着这一切，我心中是满满的感恩，同时也意识到：只有不断学习，才能适应时代需要。于是，我积极参加各种培训，学习先进的教学理念，钻研各类书籍，把学到的点点滴滴融注于教学实践中，积极探寻更加易于学生接受的教育方法。

业余时间，我还在社区组建了羌族腰梆队。2019年，白坭小学被当地定为“腰梆传习点”，我也成了第六批市级非遗传承人。我常把腰梆教学带进学校，让孩子们感受文化艺术的魅力。

二十七年间，我见证了很多孩子茁壮成长，也目睹了山村教育的蝶变历程。我将继续怀着感恩的心，为山村教育添续一份力量，献上一点光热。

2.村小焕发新颜，学子出彩

讲述人：重庆市石柱土家族自治县中益乡小学原校长、县教委教研室副主任 谭顺祥

2019年，习近平总书记在重庆考察期间，来到中益乡小学看望了老师和孩子们。我在现场聆听了总书记重要讲话，甭提有多激动了！“再苦不能苦孩子，再穷不能穷教育。要保证贫困山区的孩子上学受教育，有一个幸福快乐的童年。”总书记的殷切嘱托，至今印在我心里。几年过去了，我们学校变化还真不小，你看——

新老师更有干劲。唐大鹏是个青年小伙，刚来学校那会儿，不管是上课还是管理学生都有些生疏，忙起来还会手足无措。我们安排经验丰富的马影翠老师与他“结对子”，一有机会，还让他们到名校跟岗访学，参加专题培训……有了平台与机会，唐大鹏的教学技能显著提升，更愿意把心安在这里了。

老教师也不掉队。除了完成教学任务，他们还钻研起了泥塑、花式跳绳等课程。心理辅导、生活指导方面，大家也积累了许多有益的经验。学校里留守儿童多，家庭教育比较薄弱，老师们就尽心尽力给予爱与呵护，让孩子们有一个快乐的童年。

学生们学习更积极了。这几年，我们按照课程计划开齐开足了每门课程，并自主建构起“幸福课程”体系，编写9门校本教材，满足了学生个性化发展的需求。学校还添置了现代信息技术教学设备，新建了书法室、泥塑室、科技馆、远程互动教学室。“空中课堂”成了学生们的最爱，通过5G网络实时链接，山里娃和城市孩子常常“共上一堂课”。

前段时间，从我校毕业的谭佳丽同学兴奋地给我打来电话，告诉我她成了一名共青团员。她说，小学几年对自己帮助可大了，进中学后学习生活都很适应，各门功课成绩不错，还喜欢阅读、拉二胡、练书法。在中益乡小学，这样品学兼优的孩子很多。他们勤奋上进，爱好广泛，变得更自信、更阳光、更健康。

“舌尖上的安全”更有保障了。孩子们正是长身体的时候，吃好饭是大事。食堂的秦建国师傅对食品安全非常上心，几乎成天在食堂忙碌，验收统一配送的食材，检查“明厨亮灶”系统，搞好食堂保洁……他常来找我，跟我算算当季蔬菜、肉食的营养成分，研究食谱的营养搭配。他还把中益乡小学营养午餐改善计划的经验带到了北京钓鱼台国宾馆去交流。会议主办方中国儿童基金会，特地按照我校学生的菜谱安排午餐，让与会者享受来自大山里的佳肴。

今后，我们会把总书记的嘱托牢牢记在心里，让每个山里娃娃都有出彩的未来。

3.支教滇西边陲，梦想花开

讲述人：西安交通大学第21届研究生支教团成员 倪 蒙

云南施甸县，位于滇西边陲，怒江东岸。我在电影《杨善洲》中第一次了解这里，并对这片土地产生了无尽的向往。进入西安交通大学读书后，我加入研究生支教团，得知施甸正是学校的定点帮扶单位，便义无反顾地来到了施甸县第一完全中学支教。

2019年8月，我与五位“战友”在昆明结束培训后，坐着大巴车行进了近10个小时，终于到了施甸。路上，望着连绵的群山、翠色的茂林，我兴奋极了。

可一到学校，发现学生多是乡村孩子，既不好好听课，也不主动回答问题，课后作业也草草应付。

怎么改变呢？我决定从家访入手。很多个周末，我爬山坡、走平地，渐渐走遍了所有学生的家。有一次，我爬了一个半小时山路才到一位女生家里。她很懂事，正忙着拌猪食，帮奶奶做家务。那天，我跟他们聊了很多，女生也把家里的难处、学习的困惑告诉了我。后来，我在教学中更加注重针对性，这位女生也活跃了很多。

我还走遍了全县13个乡镇，开展思想政治教师培训活动。有时遇到下雨天，路上泥泞，为了到达上课点，只能绕道隔壁县城。

一边教学，一边思考。我渐渐认识到，山乡教育之所以发展慢，缺少的并不仅仅是师资、硬件设施。真正缺的，是师生、家长骨子里那种“我能行”的信心。

于是，我们“对症下药”：在西安交通大学团委和当地支持下，举办“传递书香，圆梦大学”活动，为25个班级募捐684册图书；给支教班级的每个孩子联系一位大学生“笔友”，让孩子在与“大哥哥、大姐姐”的交流中打开视野、燃起希望；组织励志分享会，给学生们讲“西迁精神”；利用课前3分钟，让学生们站上讲台，面对全班同学“喊”出自己的理想……

感动，无处不在。经常有学生在课后找到我，向我了解外面的世界，讲讲自己的梦想；同学们越来越喜欢读书，即使是夜晚，也有人在学校路灯下津津有味地阅读。

分别的日子，还是到了。临别之际，我收到很多学生送的贺卡，上面写满心声：“老师，你要在西安等着我，等我考上大学去找你。”“我要走出大山，看看外面的世界，将来回报家乡、回报社会。”

今年2月，一则喜讯在我的朋友圈“刷屏”——我所在的支教点搬进了新校址。据说，那里的教学环境焕然一新，有了体育场、阅览室、实验室，还来了不少新老师。孩子们该多开心啊。

云贵万重山，山中春意来。山乡教育就像一粒种子，在落地扎根、开枝散叶的过程中，孕育出一朵朵生机盎然的花儿。那，一定是梦想的样子……

4.白发童颜相映，成长如歌

讲述人：河北省沧州市海兴县关心下一代工作委员会“五老”工作团

我们退休了，可都不服老，总想着发挥余热，为家乡多做些事。“双减”之后，乡村小学开始提供课后服务，县关工委也行动了起来——在全县成立了40个“青少年工作室”，其中20个在乡镇、农村。每个工作室就像跳动的火苗，点燃了农村娃的梦想，点亮了乡村素质教育的未来。

为了办好工作室，我们走访了全县7个乡镇场的12所中小学，向近百位家长了解情况。在农村，美育、体育等课程长期是“瘸腿”的，缺设备、缺老师，更缺观念。青壮年几乎都外出打工了，孩子交给老人照看。“学好文化课就不错了，要啥兴趣爱好”，成了常挂在老乡嘴边的一句话。

办法总比困难多。我们“五老”工作团的老干部、老教师们十分活跃，聚在一起，思想一碰撞，就有了好主意：向政府申请资金，也向社会各界筹集资金；把文化工作者调动起来；公共场馆得利用好……很快，这些想法得到各界支持，一件件落地了。

陈宝友是“五老”工作团的一员，也是河北省工艺美术协会会员，擅长泥塑。一坨胶泥，经他的手摔、揉、搓、捏，就能变戏法似的“变身”成各种物件。2021年8月，陈宝友泥塑青少年教育工作室成立了，泥塑课成了学生的新宠，“每次上完课，人手一个泥娃娃”“从周一盼到周五，就想来这上课”。除了言传身教，他还安排了讨论、互动环节。孩子们不仅敢想了，还敢说了、敢做了。小小工作室，变身创意大舞台。

小山乡是一片红色热土，但由于年代久远，孩子们对家乡历史了解很少。小山乡张皮青少年教育工作室就请来抗战老兵巴连甲，给学生们讲抗战英雄的故事。近40年来，巴连甲一直为搜集抗战、革命资料而奔走，牵头成立了革命档案室、烈士陵园、红色纪念馆。有一次课上，187名学生到现场聆听抗战故事，有的孩子听得入神，眼里噙满了泪水。

走进海兴博物馆参观；带着孩子们练书法；举办歌咏比赛；学习各种乐器；组织“少年法庭”……丰富多彩的活动，让学生们开阔了眼界、增长了见识，培养起乐观自信的性格。

桑榆非晚，为霞满天。一份关心一份情，一颗种子一个梦。希望咱农村娃自小也拥有梦想，历经努力后，最终春华秋实；也希望，当他们见识了更多风景，仍能牵挂家乡、反哺家乡，给家乡一个更美好的未来。

(责编：孙竞、熊旭)