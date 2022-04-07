李贞

近日，江苏省苏州市一辆私家车不慎落水，所幸车上母女最终获救。两位救人英雄受到众多网友关注，大家纷纷留言为他们点赞。多家网络媒体发布文章，介绍了他们的英勇事迹。

微信公众号“人民日报”发布文章《危机！万幸！》。据介绍，3月29日下午，江苏省苏州市金庭镇阴山岛附近，一辆黑色轿车失控冲进太湖。岸上群众急忙呼救并报警，但由于车辆距离岸边有数米远，大家都束手无策。

轿车不断滑向深水区，车顶即将被淹没。危急时刻，附近一艘施工船上正在干活的工人姚万顺和顾建志，听到了岸上人的呼救，立即开船赶来。

施工船上正好载有一台挖掘机。顾建志操控着挖掘机，把铲斗伸入水中打捞落水车。第一次尝试时，眼看救援就要成功，但湖面风很大，车辆出水不久又再次掉进水里。顾建志急中生智，立刻用铲斗控制住车身，延缓其下沉。同时，姚万顺拿起铁榔头开始敲砸轿车的天窗。

苏州广电新媒体“蟹视频”发布的视频记录了当时的情形并采访了当事人。

“在船上听到呼救后，看到落水车离岸边大概有二十米远了。”姚万顺说，在挖掘机把车固定住以后，自己花了大概两分钟把车窗玻璃敲掉。

车窗碎后，车内一位年轻女子用尽全力先托举起一个婴儿。孩子露出水面，到场民警和岸上群众都在大喊：“出来了，帮忙拉一下，快快快！”姚万顺见状纵身跳进湖里，顾建志在船上接应。俩人先将孩子救上打捞船，接着把母亲也拉了上来。

随后，打捞船开到岸边，早已等待的民警脱下外套裹住婴儿，将母女二人送医。经检查确认，孩子没有大碍，母亲也只是轻微擦伤。

据微信公众号“央视新闻”文章介绍，目前，苏州公安已为顾建志和姚万顺申报“见义勇为”称号。姚万顺表示，两人当时都没想那么多，“既然看到了，能救肯定要救，只要母女平安就好”。

在了解这一事件详情后，网友纷纷留言表示“危急时刻，真是万幸”“多亏了两位救人英雄”“一个英勇的举动挽救了一个家庭”。

网友“Mr C”留言说：“生活中没有超级英雄，我们的英雄是千千万万个平凡人。为救人的工人点赞！”网友“娇子”说：“身为母亲，看到母女二人平安的时候落泪了。真是不幸中的万幸，感谢这些好心人！”网友“甘露”留言说：“人生难免遇到意外，大家都要互相帮助。向所有勇敢善良的人致敬！”

(责编：李依环、熊旭)