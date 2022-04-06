原标题：福州已解除11个封控区 明起逐步恢复线下教学

5日福州市召开新闻发布会，介绍疫情防控最新情况。据通报，4月4日0时至4月5日上午9时，福州新增本土无症状感染者1例，为4月1日上午报告的阳性感染者的密切接触者，通过隔离点筛查发现，基本信息已通过官方渠道向社会公布。

福州市卫健委主任郭勇表示，目前，福州市已解除封控区11个，其中仓山区6个、闽侯县3个、高新区1个、长乐区1个，管控区12个，其中仓山区4个、闽侯县4个、高新区1个、长乐区3个。

截至目前，本轮疫情福州市累计报告本土阳性感染者34例，其中确诊病例2例，无症状感染者32例。上述人员全部在指定地点集中隔离管理、治疗，情况稳定。

福州市教育局局长游昕表示，福州现决定对已实行线上教学的学校恢复线下教学时间作如下安排，初三年级于4月6日(星期三)恢复线下教学；中学其余年级、小学、幼儿园于4月11日(星期一)恢复线下教学。

此外，转入线上教学的高校于4月11日起恢复线下教学。处于封控区、管控区的学校待相关区域解除管控后方可恢复线下教学。(郑江洛)

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