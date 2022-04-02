新华社北京4月2日电（记者徐壮）记者2日从教育部获悉，为巩固义务教育阶段学科类校外培训治理成果，教育部办公厅日前印发了《关于开展义务教育阶段学科类校外培训治理“回头看”工作的通知》，部署全国各地对义务教育阶段已经压减和转为非营利性的所有线上、线下学科类校外培训机构进行一次全面排查，系统查找问题并坚决整改。该工作从当前持续到今年6月。

据介绍，“回头看”工作主要抓“七看”。一看培训机构压减，是否存在“假注销、真运营”等情况；二看“营转非”“备改审”，是否存在“名有非营利外壳，实为营利性行为”情况；三看培训收费监管，是否存在机构预收费资金未纳入监管情况；四看隐形变异治理，是否存在以“家政服务”“家庭教育指导”“众筹私教”等名义违规开展学科培训现象、打“擦边球”等情况；五看材料和人员，是否存在培训内容不合规、从业人员不合格等情况；六看数据信息填报，是否落实全国校外教育培训监管与服务综合平台使用要求；七看风险防范，是否建立相关机制。

通知强调，各地要压实工作责任，采取县级全面摸排和省市级抽查、暗访相结合方式，对发现因不作为而导致隐形变异反弹严重、人民群众反映强烈的，予以严肃问责；要健全长效机制，以“回头看”为契机，进一步完善校外培训监管长效机制，健全党委和政府统一领导、部门齐抓共管的格局，推动日常监管、巡查暗访、违规查处等制度建设，确保“有人管、有人查、有人巡、管得住、管得好”。

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