李 玮

小学教育是孩子未来学习与成长之路的起点，保护孩子对未知世界的兴趣、激发他们探究的欲望、呵护他们向善向上之心十分重要。然而现实中，当教育任务落到各学科、各环节，当教师过于关注课堂教学任务、过于关注知识传授是否完成时，这些看似常识的认知，却往往容易被忽略。

事实上，对于小学阶段的孩子来说，能不能专注地听完一节课，愿不愿意参与一项活动，是教育目标、教育价值能否达成的重要条件。如何通过精心的教学设计，让每个孩子都能在集体活动中有所收获、拥有成功的体验，从而获得持续成长的兴趣和动力？这是一个值得深入探究的课题。

我们在实践中倡导“让有意义和有意思同时发生”的理念，更专注于探索能够调动学生积极性主动性的教学活动。比如“学分银行”项目，把德智体美劳培养目标分解细化，通过积累学分的方式引导孩子全面发展。同时，创新积分奖励，既有物质类奖励，也有精神类奖励。学分积累的过程是一个游戏的过程，更是师生共同探寻教育意义、共同成长的过程。

在课堂教学这个育人主渠道上，我们也不断思考：怎样让孩子带着探索的兴趣展开一节课的学习？学校课堂教学的第一个环节是“对话唤醒”。例如，数学课教学时，老师让学生扮演牛奶公司的管理者，并提出问题：“设计怎样的包装规格，才能既让消费者满意，又节省成本？”通过有意思的“唤醒”形式，激发学生学习的内驱动力，努力让知识与能力更好落地。

有意义又有意思的活动，还有学校运动会。如果把运动会办成竞技比赛，可能会形成“少数人在比，多数人在看”的局面；如果办成趣味赛，则可能缺乏体育育人的价值。我们遵循大集体、挑战性等原则，兼顾技术与趣味，以跨年级同班编号的编队方式，探索形成“全员运动会”“武林大会”等形式，让全体学生都有适合参与的项目，让每个孩子都对运动会充满期待。

有意思的教学活动，能提高孩子投入的积极性与专注度，从而让有意义的教育真正发生。我们期待更多的探索实践，让有意义和有意思相伴、同行，从而让每个孩子在主动参与、乐于参与的过程中，获得更大的成长空间，培养健全人格，促进全面发展。

（作者为北京市星河实验学校国美分校校长）

《 人民日报 》（ 2022年03月31日 19 版）

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