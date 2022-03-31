王稼琼

习近平总书记强调：“我国高等教育要立足中华民族伟大复兴战略全局和世界百年未有之大变局，心怀‘国之大者’，把握大势，敢于担当，善于作为，为服务国家富强、民族复兴、人民幸福贡献力量。”高校心怀“国之大者”，就是要想国家之所想、急国家之所急、应国家之所需，抓住全面提高人才培养能力这个重点，深入落实立德树人根本任务，着力培养担当民族复兴大任的时代新人。

首先要以思想引领保证一流人才培养方向。高校要始终坚持党对教育工作的全面领导，坚持社会主义办学方向，强化思想政治教育，加快构建高校思想政治工作体系。坚持思政课在课程体系中的政治引领、价值引领作用，深化思政课改革创新，不断增强思政课的思想性、理论性和亲和力、针对性。充分发挥教师队伍“主力军”、课程建设“主战场”、课堂教学“主渠道”作用，推进习近平新时代中国特色社会主义思想进教材、进课堂、进头脑。切实加强课程思政建设，广泛开展主题教育、主题宣讲和社会实践活动，综合运用教育教学、实践养成、文化熏陶等方式，引导学生树立报效祖国、服务人民的远大理想。

要以全局推进打造一流人才培养体系。高校要牢固树立“我国教育是能够培养出大师来的”自信，打造高水平人才培养体系，以促进学生全面发展为目标，坚持“五育”并举，着力实现价值引领、知识传授、能力培养有机统一。要提升内涵，强化特色，深入推进一流本科专业建设提质增量，持续加强一流本科课程建设，持续加强高水平本科教材建设。同时，加强组织，着力培养，全面落实新时代高等教育教学改革新要求，加强教师教学能力培训。要不断强化基层教学组织建设，切实发挥基层教学组织在提升教师教学能力、加强本科教学建设、培育优秀教师和教学团队的重要作用。

同时要做到高位布局建设一流学科。没有一流学科就不会有一流的课程体系和一流的师资队伍，也衍生不出一流水平的专业，培养一流学生也会是“空中楼阁”。要进一步深化学科建设管理体制机制改革，推进实施学科分类规划、分层建设、分步发展，着力提升学科整体建设水平。要进一步加强顶层设计，优化学科结构，完善学科布局，凝练学科方向，加强学科交叉融合，形成具有良好学科生态的相互支撑、协调发展、面向长远的学科体系。要推动一批具有家国情怀的科学家走在世界科技前沿，成为世界水平的学术力量，从而为培养一流人才打下坚实基础。要积极鼓励和支持学生参与一流学科领域的科研项目，特别是要引导他们进一步聚焦国家重大战略需求，研究真问题，真研究问题，勇于攻克“卡脖子”的关键核心技术。

总之，高校要遵循高等教育教学规律和人才成长规律，秉持为党育人、为国育才的初心使命，以立德树人为根本，以高质量发展为主线，以改革创新为动力，不断提升人才培养能力。北京交通大学将瞄准培养领军人才、引领科技创新的核心任务，努力为建设中国特色世界一流大学做出贡献，为科教兴国、人才强国战略的深入实施提供支撑。

（作者为北京市习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心研究员、北京交通大学校长）

《 人民日报 》（ 2022年03月31日 19 版）

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