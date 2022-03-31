本报记者 田先进 李俊杰

下午4点半刚过，安徽省滁州市来安县新安镇中心学校热闹起来。教室里，传出阵阵悦耳的合唱声，球场上，同学们正在挥洒汗水。自从新安镇中心学校开展课后延时服务后，这样的场景已是常态。

学生放学时间与家长下班时间不同，接孩子成为不少家庭的难题。为了解决这一问题，2019年，来安县制定了《来安县义务教育学校开展课后服务工作实施办法》，要求各校对中午在校就餐、早到校的学生和下午放学后家长难以管理的学生开展延时服务。

来安县教体局提出明确要求，各校要因时、因校，利用学校在管理、人员、场地等方面的优势，围绕课后服务的活动设定、教师配备、时间安排等多方面制定符合学校特色和实际的课后服务方案，真正做到“一校一策”。

在实践中，来安县首创 “一优先”“两不准”“四结合”的做法。即：优先保障留守儿童、进城务工人员随迁子女等亟须服务的群体。不准强制学生参加，不准集体教学或补课。把开展课后服务与培优辅差、提高学生学习成绩结合起来；与开设各种兴趣小组，促进学生全面发展结合起来；与参加各级各类比赛、少先队活动、校外实践活动等结合起来；与“书香校园”“足球校园”等特色学校建设结合起来。

“我们学校共有1419名学生，全部参与了课后延时服务。”新安镇中心学校校长韩先春介绍，学校根据老师的特长组建了32个活动小组，开展了包含演讲与口才、书法、舞蹈、足球等在内的40类项目。同时与文化部门配合，将当地的非物质文化遗产洪山戏引入校园，让学生在课后服务中接受艺术的熏陶。

“课后服务丰富了学生的课余生活，多样的活动设置，可以让孩子们自由选择，最大程度发挥他们的兴趣特长。”韩先春的脸上充满自豪。

活动开展起来后，该如何激励各个学校把活动组织好，让课后服务长久有效地坚持下去？“政府的政策支持是关键。”来安县教育体育局局长陈金城说。

为此，来安县设立了课后服务经费，通过以奖代补的方式，按照小学生每人每年200元、初中生每人每年300元的标准发放给学校。2021年春季学期，为了满足高中实际需求，来安县制定了《来安县高中学校课后服务工作实施办法》，县政府对所需费用按照每生每年600元的标准进行补贴。

为了保证各校课后服务扎实推进，提升服务质量，来安县教体局对各校采取了“日常督查+年终考核=学校课后服务资金”的管理、考核模式。

如今，课后服务日常督查已成为来安县教体局的常规工作，在开学检查、教育督导、常规视导等工作中都将学校开展课后服务的情况列入其中，检查结果也会直接影响各校课后服务奖补资金的发放。

在做好日常督查的基础上，每年年底，来安县教育部门还会对各校全年课后服务开展情况进行一次全面、细致的考核，通过问卷调查、座谈会、检查资料等方式，从课后服务组织保障、服务过程、服务质量3个维度及服务队伍、学生参与、活动成绩等13个方面量化评分。将日常督查与年终考核相结合，最终确定各校课后服务等级，课后服务一等的学校可以获得规定的足额奖补资金，每降低一个等次递减10元奖补资金。

经过近3年的坚持，来安县各校课后服务质量得到了明显提升。目前，来安县48所义务教育学校全部开展了课后延时服务，学校参与度达100％，学生参与度达95％以上。

“认真做好课后服务，是落实群众关切、社会关注的重大民生问题，是落实‘双减’的重要抓手和渠道。”来安县委改革办相关负责人说，今后工作中要全面贯彻党的教育方针，深化教育改革，推进教育公平，加快教育现代化，努力办好人民满意的教育。

《 人民日报 》（ 2022年03月31日 12 版）

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