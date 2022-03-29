本报记者 郝迎灿 张艺开

“遇见心动的女孩，我会送她一份礼物，那就是两个函数。”这是黑龙江省哈尔滨市第六中学数学老师杨华龙正在上网课《数学与爱情》。为了让效果更好，杨华龙在家里装上了投影幕布，随着函数数值的变化，坐标轴上的心形图案在幕布上“跳动”起来，展示着二元不等式、函数方程式、直角坐标系和几何图形的“数学之美”，屏幕中，学生们都露出了开心的笑容。

2012年，杨华龙从西南大学数学系毕业后来到哈六中，任教10年来，他努力让学生感受数学的乐趣。

“一开始，同学们说不喜欢数学，上课犯困、作业拖拉更是常事。”杨华龙说，一次在电视上看到沙画表演，他灵机一动——学校为每个教室都配备了多媒体大屏幕，能不能用数学元素讲故事，让函数曲线“动起来”？

“讲的是数学知识，背后是数学思想。”杨华龙开始构思“剧本”，自学几何画板软件、图形编辑软件，只为让看似深奥的数学概念听得懂、看得见。第一次上台试讲，效果不错。“化抽象的数学问题为直观的视觉感受，有助于理解和记忆。”杨华龙说。

为了帮学生增添兴趣，杨华龙的授课尽量贴近学生、结合生活，热门歌曲、影视剧台词被搬到了课堂上；课余时，他会和学生玩“数字华容道”的游戏；假期时，他还自学视频编辑软件，在家录制数学家和数学史的故事……“找好角度学数学，就是这么有意思！”杨华龙说。

杨华龙曾负责学校的线上平台，需定期上传教学视频方便学生课后学习。然而，刚开始的视频浏览量很低，杨华龙犯了愁，有什么办法能吸引孩子们？他想，老师的个人魅力或许可以成为学生爱上数学的“加分项”。

在视频中穿插段小魔术，自己改编、弹唱歌曲……杨华龙的视频生动有趣，很受学生欢迎。“不过，这些‘花把式’归根结底是为了让孩子们爱学习、学好习。”刚工作那几年，杨华龙每到休息日都会用一天时间做完4套高考数学题，“如果业务基本功不扎实，不能把知识点和题目讲通讲透，再有趣也没用。”

在学生心中，杨老师的亲和力很强，平日里，大家常对杨老师吐露心声。

“这几次考得太差了，很怕爸妈知道……”一次考试后，一名学生忧心忡忡地找到杨华龙。杨华龙贴心安慰：“我们一起制订计划，每天午休时你带着题目到我这儿来，成绩进步了，再和爸妈说，好吗？”

3个月后，这名学生的成绩有了很大提升，“我不会放弃任何一名学生，做老师最享受的就是见证孩子进步的点滴。”杨华龙说。

“每当有学生学不好数学，杨老师就从自己身上找原因，觉得自己没讲明白，然后想方设法用更生动的讲解让我们学会解题。”对于杨华龙的耐心，毕业生姚明瀚说。

“好孩子是激励出来的。”杨华龙翻看着手机中和一拨拨学生的合影，讲述起一个个面孔背后的趣事，满脸欣慰和满足。

《 人民日报 》（ 2022年03月29日 12 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)