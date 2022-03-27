原标题：督促师生员工落实个人防护责任

湖南日报3月26日讯（全媒体记者 余蓉 通讯员 雷海燕）督促广大师生员工加强个人防护，坚决将教育系统疫情防控特护期各项举措落到实处！今天，省教育厅召开疫情防控工作领导小组会议，对全省学校疫情防控工作再部署、再督促、再强调。

会议指出，全省教育系统疫情防控工作点多、线长、面广，责任重大、任务艰巨。各地教育行政部门和学校要提高政治站位，始终坚持人民至上、生命至上，压紧压实部门主管责任和学校主体责任。要进一步增强抓好疫情防控工作的责任感和紧迫感，把问题想得更严重一点，把工作做得更细致一点，坚持“特事特办”，坚决将教育系统疫情防控特护期各项举措落到实处。

会议强调，要督促教育系统师生员工落实个人防护责任，坚持非必要不出门、少活动、不聚集，提醒大家正确佩戴口罩、做好健康监测、保持社交距离、积极接种疫苗。要全面核查学校“晨午检”、核酸检测和疫苗接种等工作落实情况，确保不留盲点、不漏一人。要重点加强校外培训活动管控，严控聚集性活动，做好线上教学准备，加强与当地疫情防控部门的沟通，严格执行疫情防控“日报告、零报告”制度和24小时领导带班值班制度，加强学生实习实训管理，严格做好清明节期间疫情防控工作。

(责编：吴楠、万鹏)